Более 380 микро- и малых организаций планируется создать в Бресте в 2019 году

В Бресте в текущем году планируется создать 383 микро- и малых организации. Это на 7% больше по сравнению с 2018 годом, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук .



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"В прошлом году в городе создано 356 новых организаций, из них 36 промышленных. По сравнению с 2017-м мы приросли на 10%. За счет создания новых предприятий и производств трудоустроены 1229 человек. Планку снижать не намерены и в этом году. На вновь созданные рабочие места планируется трудоустроить 2,6 тыс. человек. В январе-феврале таким образом работу получили 262 человека, в том числе 92 на новых предприятиях", - отметил Вадим Кравчук. Значительная часть новых предприятий создается в сфере легкой промышленности, специализирующихся на выпуске изделий из древесины, производстве компьютерной техники и программных продуктов.

Новые места создавали и действующие организации. В частности, за счет расширения производства по сборке корпусной мебели ИООО "Анрекс" приняло на работу более 100 человек. Управление по труду и занятости горисполкома оказало содействие в подборе и подготовке кадров. На СП "Санта Бремор" ООО дополнительно трудоустроены 123 работника. Компания по производству оборудования из нержавеющей стали для агросектора и мясо-молочной промышленности "ТаврусМет" создала 23 рабочих места.

Значительную роль в развитии предприятий играет создание новых производств. Так, на базе ОАО "Брестмаш" налажена сборка малотоннажных грузовиков и автобусов. Проект совместно реализуют МАЗ и китайская корпорация Jac Motors. Брестский радиотехнический завод освоил выпуск настенных электрообогревателей, Брестский комбинат строительных материалов - тактильной плитки для пола. На Брестский электроламповый завод в декабре поступили первые контейнеры с оборудованием для производства филаментных светодиодных ламп. Проект реализуется с привлечением китайских инвестиций.

В экономике Бреста задействованы 171 тыс. человек - 48% населения областного центра. В том числе более 62,2 тыс. горожан заняты в реальном секторе.