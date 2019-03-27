Подготовку объектов придорожного сервиса к II Европейским играм в Брестской области завершат к 1 мая

Подготовку объектов придорожного сервиса к II Европейским играм на территории Брестской области необходимо завершить к 1 мая. Такую задачу поставил сегодня на заседании областного исполнительного комитета его председатель Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.



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На заседании был рассмотрен вопрос о развитии придорожного сервиса и инфраструктуры на территории региона, их готовности к обслуживанию гостей II Европейских игр. "Важной составляющей комфортного пребывания на территории области для любого туриста является наличие высокого качества обслуживания на объектах сервиса, торговли и общественного питания. В этой связи необходимо в срок до 1 мая завершить работу по подготовке объектов придорожного сервиса к обслуживанию участников и гостей II Европейских игр. Тем более что Брест первым в нашей стране принимает огонь игр", - сказал губернатор. При этом он отметил важность данной сферы в целом как одного из условий наращивания туристического потенциала региона.

"Необходимо также провести полный комплекс мероприятий по благоустройству прилегающих территорий, организовать работы по оборудованию автомобильных стоянок, специально обозначенными парковочными местами, оснастить объекты придорожного сервиса платежными терминалами и подключением к беспроводному интернету. Немаловажным также является приведение в надлежащее состояние дорог и дорожных полос. Кроме того, гостям необходимо предложить широкий ассортимент блюд белорусской кухни, сувениры с изображением достопримечательностей Брестской области и Беларуси, информационные материалы о туристических возможностях", - поручил руководитель областной вертикали.

Как сообщил начальник главного управления торговли облисполкома Валерий Мацкевич, всего на территории области находятся 269 объектов придорожного сервиса, в том числе 77 АЗС, 16 гостиниц, 60 объектов торговли, 79 - общественного питания. Практически половина их расположена на трассах первой и второй категории - М1/Е30 и М10 - с высокой интенсивностью движения. Среднее расстояние между объектами придорожного сервиса на этих трассах составляет 20-30 км. В то же время по правой стороне дороги М1 в Кобринском, Березовском районах и в границах Ивацевичского, Барановичского нет ни одного объекта общественного питания на протяжении более 60 км. По правой стороне трассы М10 в границах Лунинецкого и Пинского районов такие объекты отсутствуют на протяжении более 70 км. На отдельных республиканских дорогах, таких как Р8 Лунинец-Пинск, Р85 Слоним-Высокое, и других объекты общественного питания отсутствуют вовсе.

Генеральной схемой развития придорожного сервиса на республиканских дорогах до 2020 года предусмотрено выделение земельных участков для строительства объектов в виде самостоятельных точек общественного питания или в составе АЗС. На сегодня в Брестской области сформировано 16 таких участков. В основном они расположены вдоль объездной дороги вокруг Беловежской пущи. В текущем году в регионе планируется ввести 10 объектов придорожного сервиса. За последние три года в регионе было введено 18 объектов придорожного сервиса.