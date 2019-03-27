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В Минске пенсионер насмерть сбил женщину, переходившую дорогу на «красный»

28.03.2019 16:31 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске пенсионер насмерть сбил женщину, переходившую дорогу на «красный»
Следственный комитет РБ

Как стало известно, трагедия произошла вечером 27 марта. 63-летний водитель управлял легковым автомобилем Citroen С4 и двигался по пр. газеты Звязда в Минске.

В Минске пенсионер насмерть сбил женщину, переходившую дорогу на «красный» В Гомеле нетрезвый водитель сбил девушку на переходе и скрылся

На пешеходном переходе мужчина сбил женщину, передает СК. По предварительной информации, женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила тяжкие телесные повреждения. Ее отправили в больницу. К сожалению, спасти 55-летнюю женщину не удалось.

В отношении 63-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, назначен ряд экспертиз. Правоохранители просят свидетелей и очевидцев аварии помочь следствию.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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