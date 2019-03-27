В районе Слободы появится новый парк – закладка пройдет 13 апреля

Горецкий район присоединится к проекту «Парк семейных деревьев» . Выбрано место для будущей аллеи — это участок слева за мостом по улице Сурганова в сторону Слободы.





Идея такого парка — отличная возможность оставить о своей семье память и поучаствовать в благоустройстве родного края, считает заместитель председателя райисполкома Андрей Камко. Он рассказал, что в начале апреля планируется обустроить выбранное место, разбить дорожки, выбрать видовой состав растений.

Закладка парка состоится 13 апреля.





В закладке примут участие молодожены, пары, которые в этом году отмечают юбилеи совместной жизни, и другие семьи.

В ЗАГСе теперь предложат присоединиться к акции при регистрации брака, рождении ребенка или к значимым датам. Саженцы можно будет приобрести в лесхозе.

Валерия Дроздовская