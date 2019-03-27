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В районе Слободы появится новый парк – закладка пройдет 13 апреля
28.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Горецкий район присоединится к проекту
Идея такого парка — отличная возможность оставить о своей семье память и поучаствовать в благоустройстве родного края, считает заместитель председателя райисполкома Андрей Камко. Он рассказал, что в начале апреля планируется обустроить выбранное место, разбить дорожки, выбрать видовой состав растений.
Закладка парка состоится 13 апреля.
В закладке примут участие молодожены, пары, которые в этом году отмечают юбилеи совместной жизни, и другие семьи.
В ЗАГСе теперь предложат присоединиться к акции при регистрации брака, рождении ребенка или к значимым датам. Саженцы можно будет приобрести в лесхозе.
Валерия Дроздовская
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