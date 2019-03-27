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В районе Слободы появится новый парк – закладка пройдет 13 апреля

28.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Горецкий  район присоединится к проекту «Парк семейных деревьев». Выбрано место для будущей аллеи — это участок слева за мостом по улице Сурганова в сторону Слободы.

 

В районе Слободы появится новый парк – закладка пройдет 13 апреля
В парке семьи смогут посадить свое дерево и установить табличку по случаю бракосочетания, рождения ребенка, годовщины.

 

Идея такого парка — отличная возможность оставить о своей семье память и  поучаствовать в благоустройстве родного края, считает заместитель председателя райисполкома Андрей Камко. Он рассказал, что в начале апреля планируется обустроить выбранное место, разбить дорожки, выбрать видовой состав растений.

 

Закладка парка состоится 13 апреля.

 

В районе Слободы появится новый парк – закладка пройдет 13 апреля
Здесь будет парк заложен.

 

В закладке примут участие молодожены, пары, которые в этом году отмечают юбилеи совместной жизни, и другие семьи.

В ЗАГСе теперь предложат присоединиться к акции при регистрации брака, рождении ребенка или к значимым датам. Саженцы можно будет приобрести в лесхозе.

Валерия Дроздовская


 
 
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  Горецкий  район присоединится к проекту «Парк семейных деревьев». Выбрано место для будущей аллеи — это участок слева за мостом по улице Сурганова в сторону...
 
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