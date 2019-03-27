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Активисты БРСМ и волонтеры прибрались в Ленино

28.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Активисты первички БРСМ Горецкого педколледжа вместе с волонтерским отрядом «Доброе Сердце» поработали в Ленино в рамках проекта #За Дело!, рассказала первый секретарь горецкого райкома организации Марина Бандык.

 

Активисты БРСМ и волонтеры прибрались в Ленино
Навели порядок возле памятника советским воинам.

 

Активисты БРСМ и волонтеры прибрались в Ленино
Очистили от листвы и мусора территорию возле церкви Семистрельной Иконы Пресвятой Богородицы.

 

Активисты БРСМ и волонтеры прибрались в Ленино
Прибрались  возле могилы польским солдатам.

 


 
 
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  Активисты первички БРСМ Горецкого педколледжа вместе с волонтерским отрядом «Доброе Сердце» поработали в Ленино в рамках проекта #За Дело!, рассказала первый...
 
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