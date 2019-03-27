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Активисты БРСМ и волонтеры прибрались в Ленино
28.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Активисты первички БРСМ Горецкого педколледжа вместе с волонтерским отрядом «Доброе Сердце» поработали в Ленино в рамках проекта #За Дело!, рассказала первый секретарь горецкого райкома организации Марина Бандык.
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Активисты первички БРСМ Горецкого педколледжа вместе с волонтерским отрядом «Доброе Сердце» поработали в Ленино в рамках проекта #За Дело!, рассказала первый...
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