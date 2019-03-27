В Ляховичском районе в кювете валяется прицеп от фуры: никто не знает, чей

В Ляховичском районе в кювете обнаружили бесхозный перевернувшийся прицеп без номеров. ГАИ ищет хозяина, сообщает газета «Ляхавiцкi весник».



Фото: ОГАИ Ляховичского РОВД

Сообщение в милицию поступило 28 марта: мужчинаа сообщил, что на трассе Р43 Граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи возле деревни Мариново на обочине дороги в лесу лежит перевернутый прицеп от грузового автомобиля.