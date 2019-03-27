В списках значится…

На многих могилах и обелисках, установленных в городах и селах бывшего Советского Союза в честь бойцов и партизан, воевавших за освобождение Родины от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, выбиты имена и фамилии. Но, к сожалению, до сих пор есть и безымянные воинские захоронения или такие, на которых значится только фамилия. Так случилось и с расположенным на станции Елизово. На одной из мемориальных плит есть надпись: «Ефремов». Кто этот человек, откуда родом и как зовут стало известно только недавно из письма внука погибшего солдата, ветерана МВД РФ, органов прокуратуры России, подполковника юстиции Прокопия Ефремова. Вот что он сообщил:

— Вся наша родня рада тому, что спустя столько лет после окончания войны будем иметь возможность поклониться месту последнего пристанища дорогого всем нам человека, который отдал жизнь за Родину, привезти на его могилу горсть якутской земли.

Дедушка Прокопий Елисеевич родился в 1911 году в Иситском наслеге Орджоники-дзевского района Якутской АССР. До войны работал инспектором финансового отдела Горного и Кобяйского райисполкомов Якутии. Когда летом 1942 года уходил на фронт, дома оставались жена Аграфена Петровна, 6-летний сын Леонид и полугодовалая дочь Рая.

Воевал в 1020 стрелковом полку 269 стрелковой дивизии 41 стрелкового корпуса 3-й Армии 2-го Белорусского фронта.

Осенью сорок четвертого семья получила похоронку: Прокопий Семенович Ефремов 30.06.1944 г. был убит в бою и похоронен в лесу восточнее 1 км деревни Вербники Бобруйского района Могилевской области Белорусской ССР.

Бабушка сама вырастила детей, достойно их воспитала. Умерла в 1999 году, до самой смерти не теряла надежду навестить могилу мужа, но в силу разных обстоятельств сделать этого так и не смогла. Да и, как выяснилось в ходе проведенных нами поисков, такой деревни в Бобруйском районе нет. И вот благодаря многим неравнодушным людям наконец-то стало известно, что останки деда покоятся в братской могиле, которая находится на станции Елизово Осиповичского района.

С волнением узнал, что представители местной и районной властей внесли изменения в паспорт воинского захоронения, а на мраморной плите рядом с фамилией красноармейца Ефремова появятся инициалы Прокопия Елисеевича.

Его жизнь продолжается в 7 внуках, 17 правнуках и 4 праправнуках, которые живут, работают и учатся в Республике Саха (Якутия) и Российской Федерации.

Комментарий председателя Елизовского сельсовета Александра Ждановича:

— На территории поселка Елизово находится 5 воинских захоронений. В одном из них согласно паспорту покоится 366 бойцов Красной Армии, погибших при освобождении нашего региона. Есть там и фамилия Ефремов. Кстати, приблизительно третья часть списка содержит полную информацию о погибшем и где-то столько же — только фамилию, без указания имени и отчества. Радует, что практически каждый год появляются новые сведения о захороненных здесь бойцах. Ко Дню Победы обязательно дополним надпись на плите, где напротив фамилии Ефремова будут записаны его имя и отчество.

Справка «АК». В ходе Бобруйской наступательной операции советских войск (24-29 июня 1944 года) 269 стрелковая дивизия 24 июня прорвала оборону противника на правом берегу реки Друть, севернее города Рогачев. Развивая наступление, дивизия освободила город Осиповичи (28 июня). Особенно она проявила себя при штурме Бобруйска 29 июня и окружении 40-тысячной группировки в Бобруйском котле.