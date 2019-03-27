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Правда о натяжных потолках

28.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Правда о натяжных потолках

Натяжные потолки давно уже вошли в нашу жизнь. Все, кто сталкивался с ремонтом, так или иначе, задумывались об установке такой конструкции у себя в доме. Попробуем разобраться, так ли хороши эти потолки (их еще называют французскими, так как появились они именно во Франции)? Везде ли их можно устанавливать? И на что стоит обратить особое внимание.

Виды и особенности 

На сегодняшнем строительном рынке предлагается два вида натяжных потолков – тканевые и пленочные (ПВХ). Недорогие натяжные потолки – это, прежде всего, и есть потолки из поливинилхлоридной пленки. Конечно, стоить такая отделка будет все равно дороже, чем штукатурка.

Потолок из ткани может быть установлен в помещении, ширина которого не превышает 5 метров (это ширина рулона). Сшивать их нельзя. А вот потолки из пленки ПВХ сшивать можно. Поэтому их используют в помещениях практически любого размера. Шов выполняется электросваркой, имеет повышенную прочность. Но, иногда, он бывает заметен.

Натяжные потолки фиксируются на алюминиевом или пластиковом каркасе, который закрепляется по всему периметру потолка. Установка потолка из ткани намного проще, чем винилового, который при монтаже требует нагревания до достаточно высокой температуры.

Преимущества

Самое главное преимущество – это то, что натяжной потолок выравнивает поверхность, причем без каких либо усилий (нет необходимости замазывать швы, штукатурить, белить и т.д.)

Натяжные потолки, плюсы:

  • красивы (возможно использовать пленку разной текстуры и цвета, все зависит от Ваших предпочтений);
  • быстро монтируются (профессионалы справятся за 3 часа);
  • долгий срок службы;
  • владельцам натяжного потолка из ПВХ-пленки не стоит бояться, если их зальют соседи (такой потолок стойко выдержит потоп и, даже если растянется, то после высыхания примет первоначальный вид. Тканевые потолки такой суперспособностью похвастаться, к сожалению, не могут);
  • тканевые потолки являются пожаробезопасными, чего нельзя сказать о потолках из поливинилхлорида;
  • могут скрыть проложенные трубы, проводку и т.д.;
  • прекрасно сочетаются со встроенными светильниками;
  • безопасны для здоровья человека;
  • обладают прекрасной звукоизоляцией.

Что необходимо учитывать

К главным недостаткам натяжных потолков можно отнести их стоимость. Поэтому можно рассмотреть вариант покупки натяжного потолка в рассрочку. Установку лучше доверить профессионалам.

Осторожно нужно быть со светильниками. Обращайте внимание на мощность используемых осветительных приборов (она не должна быть больше определенной величины: 60 Вт -лампы накаливания, 35 Вт - галогенные), позаботьтесь о наличии специального кольца с термоизоляцией.

При низких температурах потолок может потрескаться, а при достаточно высоких – провиснуть. Так же следует опасаться больших перепадов давления. Ну и, конечно, контакта с режуще-колющими предметами тоже лучше избегать.

Если следовать этим нехитрым рекомендациям, натяжной потолок прослужит Вам очень долго. Вбирайте, какой потолок Вам подходит – тканевый или из ПВХ? Теперь Вы знаете о них все.

ИП ПетрушенкоВ.В. УНП 192703262

 
 
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