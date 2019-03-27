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Спасти больше жизней: в Беларуси возродят санитарную авиацию
28.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Спасти больше жизней. В Беларуси возрождают
Город закупит авиатехнику. Сначала один вертолет, а затем еще несколько. Как утверждают в Минздраве страны, санавиация нужна лишь в экстренных случаях, но она точно будет востребована.
«Сроки доставки тем же вертолетом быстрее, чем даже по хорошей дороге и на хорошем автомобиле. И еще один факт – больше возможностей и меньше противопоказаний. Ведь от качества той же дороги и зависит то состояние, в котором будет доставлен пациент в больницу», – сказал главный врач Минской больницы скорой медицинской помощи Андрей Борисов.
Санавиацию хотят использовать не только для доставки пациентов с тяжелыми травмами. Авиатехника удобна и для трансплантологов, когда времени для забора и пересадки органов крайне мало.
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В ближайшее время рядом с Минской больницей скорой помощи начнется строительство вертолетной площадки.
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