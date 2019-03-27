ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Улицу Жуковского в Минске закроют на 1,5 месяца из-за строительства метро

28.03.2019 16:46 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Улицу Жуковского в Минске закроют на 1,5 месяца из-за строительства метро
Скриншот

Как стало известно, в Минске временно закроют движение транспорта по улице Жуковского от улицы Могилевской до улицы Воронянского. По предварительной информации, проехать по этой дороге будет нельзя с 6 апреля по 19 мая.

Улицу Жуковского в Минске закроют на 1,5 месяца из-за строительства метро Движение транспорта в центре Минска будет частично закрыто 30-31 марта

Причина – проведение работ по строительству третьей линии метрополитена. По информации TUT.by, улицу закрывают из-за щита «Алеся» – он как раз сейчас копает третью линию метро в этом районе. Щит будут демонтировать и перевозить в начало пути – к будущей станции метро «Вокзальная». Оттуда «Алеся» снова пойдет в сторону Жуковского – строить тоннель, параллельный первому. По словам специалистов, демонтаж щита – процесс трудоемкий, поэтому придется перекрыть движение транспорта минимум на 1,5 месяца.

В связи с этим вносятся изменения в работу пассажирского транспорта. По информации ГП «Столичный транспорт и связь», движение автобусов маршрутов № 24, 1146-ТК, 1346-ТК на участке от ул. Мясникова до остановочного пункта «Воронянского» организуется по ул. Московской, Чкалова, Воронянского в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.

Движение автобусов маршрутов №65 на участке от ул. Толстого до ул. Аэродромной организуйте по ул. Могилевской, Володько в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных ОП на изменяемом участке (включая ОП «Воронянского» в направлении КП «Городской Вал» по ул. Володько на остановочной площадке за перекрестком с ул. Воронянского).

Движение автобусов маршрутов № 4Д, 1024-ТК от остановочного пункта «Воронянского» организуется по ул. Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и далее по маршрутам с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предварительно, движение транспорта по улице Жуковского будет закрыто с 6 апреля по 19 мая.
 
Новости дня
Новости разные
 
Подготовку объектов придорожного сервиса к II Европейским играм в Брестской области завершат к 1 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика