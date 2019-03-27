Улицу Жуковского в Минске закроют на 1,5 месяца из-за строительства метро

Как стало известно, в Минске временно закроют движение транспорта по улице Жуковского от улицы Могилевской до улицы Воронянского. По предварительной информации, проехать по этой дороге будет нельзя с 6 апреля по 19 мая.

Причина – проведение работ по строительству третьей линии метрополитена. По информации TUT.by, улицу закрывают из-за щита «Алеся» – он как раз сейчас копает третью линию метро в этом районе. Щит будут демонтировать и перевозить в начало пути – к будущей станции метро «Вокзальная». Оттуда «Алеся» снова пойдет в сторону Жуковского – строить тоннель, параллельный первому. По словам специалистов, демонтаж щита – процесс трудоемкий, поэтому придется перекрыть движение транспорта минимум на 1,5 месяца.

В связи с этим вносятся изменения в работу пассажирского транспорта. По информации ГП «Столичный транспорт и связь», движение автобусов маршрутов № 24, 1146-ТК, 1346-ТК на участке от ул. Мясникова до остановочного пункта «Воронянского» организуется по ул. Московской, Чкалова, Воронянского в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.

Движение автобусов маршрутов №65 на участке от ул. Толстого до ул. Аэродромной организуйте по ул. Могилевской, Володько в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных ОП на изменяемом участке (включая ОП «Воронянского» в направлении КП «Городской Вал» по ул. Володько на остановочной площадке за перекрестком с ул. Воронянского).

Движение автобусов маршрутов № 4Д, 1024-ТК от остановочного пункта «Воронянского» организуется по ул. Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и далее по маршрутам с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.