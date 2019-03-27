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«Проходить техосмотр». Министр дал совет тем, кто откладывает ТО из-за новшеств по дорожному налогу
Министр транспорта Алексей Авраменко советует автомобилистам проходить техосмотр, не дожидаясь решения по изменению принципа уплаты дорожного налога.
В Министерстве транспорта и коммуникаций не стали комментировать информацию о том, вступит ли 1 апреля указ «О платежах за участие в дорожном движении». По словам министра Алексея Авраменко, проект указа был подготовлен Минфином и внесен правительством на рассмотрение в Администрацию президента.
На вопрос журналистов, что делать водителям, которые откладывают техосмотр до 1 апреля, министр ответил: «Проходить техосмотр».
— У нас что, не нужно проходить техосмотр? Или кто-то отменял ответственность? — спросил Алексей Авраменко.
— Водители ждут нового указа, не хотят платить.
— Платить никто никогда не хочет, — ответил министр. — Любое решение, связанное с оплатой, воспринимается негативно.
Минфин, напомним, подготовил
Согласно проекту указа, для физлиц вместо госпошлины будет введена плата за участие транспортных средств в дорожном движении, для организаций и индивидуальных предпринимателей все останется как и прежде. Оплата будет производиться через ЕРИП.
Ставки платы для физлиц установлены в базовых величинах в зависимости от вида транспортного средства и (или) его разрешенной максимальной массы. Минимальным периодом, за который можно внести плату, является календарный месяц, максимальный — два года.
Планировалось, что указ вступит в силу с 1 апреля 2019 года. Согласно проекту, госпошлина, уплаченная за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до вступления в силу указа, будет засчитана в счет платы до истечения срока действия указанного разрешения на основании сведений республиканского унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр».
Пока информации о том, подписан ли указ, не было.
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Министр транспорта Алексей Авраменко советует автомобилистам проходить техосмотр, не дожидаясь решения по изменению принципа уплаты дорожного налога.
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