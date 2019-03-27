«Проходить техосмотр». Министр дал совет тем, кто откладывает ТО из-за новшеств по дорожному налогу

Министр транспорта Алексей Авраменко советует автомобилистам проходить техосмотр, не дожидаясь решения по изменению принципа уплаты дорожного налога.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

В Министерстве транспорта и коммуникаций не стали комментировать информацию о том, вступит ли 1 апреля указ «О платежах за участие в дорожном движении». По словам министра Алексея Авраменко, проект указа был подготовлен Минфином и внесен правительством на рассмотрение в Администрацию президента.

На вопрос журналистов, что делать водителям, которые откладывают техосмотр до 1 апреля, министр ответил: «Проходить техосмотр».

— У нас что, не нужно проходить техосмотр? Или кто-то отменял ответственность? — спросил Алексей Авраменко.

— Водители ждут нового указа, не хотят платить.

— Платить никто никогда не хочет, — ответил министр. — Любое решение, связанное с оплатой, воспринимается негативно.

Минфин, напомним, подготовил проект указа «О платежах за участие в дорожном движении» и вынес его на общественное обсуждение. Документ предполагает , что для физлиц «дорожный налог» заменит плата за участие транспортных средств в дорожном движении.

Согласно проекту указа, для физлиц вместо госпошлины будет введена плата за участие транспортных средств в дорожном движении, для организаций и индивидуальных предпринимателей все останется как и прежде. Оплата будет производиться через ЕРИП.

Ставки платы для физлиц установлены в базовых величинах в зависимости от вида транспортного средства и (или) его разрешенной максимальной массы. Минимальным периодом, за который можно внести плату, является календарный месяц, максимальный — два года.

Планировалось, что указ вступит в силу с 1 апреля 2019 года. Согласно проекту, госпошлина, уплаченная за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до вступления в силу указа, будет засчитана в счет платы до истечения срока действия указанного разрешения на основании сведений республиканского унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр».

Пока информации о том, подписан ли указ, не было.