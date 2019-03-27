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Кардиохирурги из Беларуси провели уникальную операцию
28.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусские детские кардиохирури провели уникальную операцию по коррекции врожденного порока сердца малышу весом массой тела 1 кг 135 грамм, сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.
«Команда белорусских детских кардиохирургов провела операцию по коррекции врожденного порока сердца: стеноза клапана легочной артерии малышу с массой тела 1 кг 135 грамм», – отмечается в сообщении.
В министерстве отметили, что малыш родился раньше времени и нуждался в срочной медицинской помощи.
«Это уникальный случай в истории детской кардиохирургии…Согласно нашим сведениям, в мире, пока что, не проводились такие сложные операции малышу с таким весом», – приводит пресс-служба слова директора РНЦП, детского хирурга, главного внештатного детского кардиохирурга министерства здравоохранения Беларуси Константина Дроздовского.
Он отметил слаженную командную работу специалистов РНПЦ «Мать и дитя» и ДХЦ. Операция прошла успешно.
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Врачи спасли малыша с врожденным пороком сердца и массой тела 1 кг 135 грамм.
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