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В Беларуси с 1 апреля вырастет базовая арендная величина
В Беларуси базовая арендная величина с 1 апреля вырастет до 16 рублей 90 копеек. Ее рост предусмотрен
В последний раз базовую арендую величину
Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в госсобственности. Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций принадлежит Беларуси или ее административно-территориальным единицам, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.
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Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, которые находятся в госсобственности.
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