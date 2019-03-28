На повестке дня — занятость населения

22 марта 2019 года состоялось заседание районного исполнительного комитета под руководством его председателя Дмитрия Михайловича Ломако. В большой зал райисполкома были приглашены члены районного исполнительного комитета, начальники отделов и управлений райисполкома, руководители учреждений и организаций района, председатели сельских исполнительных комитетов.

С докладом «О выполнении мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016—2020 годы в Шарковщинском районе в 2018 году» выступила начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Борисовна Жук. Оценку работы в данном направлении дала начальник управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского областного исполнительного комитета Татьяна Михайловна Овчинникова.

Начальник Шарковщинского районного сектора Витебского областного управления Фонда социальной защиты населения Надежда Ростиславовна Дюшко рассказала о платежах в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты Республики Беларусь.

Главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Инна Марьяновна Шинкевич довела до сведения присутствующих информацию о соблюдении законодательства об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь в Шарковшинском районе.

Начальник отдела землеустройства райисполкома Андрей Петрович Шинкевич выступил с информацией о наведении порядка на земле.

Александр БАРИЛО.