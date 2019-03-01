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Великий пост: его суть и значение

28.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Великий пост: его суть и значениеВеликий пост, важнейший из многодневных постов православной церкви, начинается за семь недель до Пасхи, которую в 2019 году православные верующие будут праздновать 28 апреля.

Великий пост начался 11 марта. По многочисленным просьбам жителей нашего региона благочинный церквей Шарковщинского района, протоиерей Пётр Барановский рассказал нашим читателям о значении этого важного периода в жизни каждого православного христианина и об основных правилах Великого поста.

— Самый строгий в церковном календаре Великий пост состоит из двух частей — Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы — и в общей сложности длится 48 дней.

Первая установлена в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне и длится шесть недель, вторая посвящена  последним дням земной жизни и крестной смерти Спасителя.

Раньше пост соблюдали очень строго, особенно на первой неделе и на Страстной — первые три дня некоторые из тех, кто соблюдает пост, могли полностью отказаться от пищи. Цари и вельможи тоже постились, употребляя в эти дни только грибы и овощи, как и простой народ.

С благословения священника могут иметь послабления в соблюдении поста тяжело больные люди, военные, рабочие, занимающиеся тяжелым физическим трудом, путешественники, беременные женщины, кормящие матери, а также дети до семи лет. С семилетнего возраста ребенок может поститься по средам и пятницам. Достигнув 14-ти лет подросток волен выбрать: поститься ему или нет.

Суть Великого поста

Суть поста — это самоограничение, а не просто отказ от мясной и молочной пищи, то есть добровольный отказ от всего, что составляет заметную часть нашей земной жизни.

В первую очередь, суть поста заключается в глубоком самопознании, покаянии и борьбе со страстями.

Пост помогает многое переосмыслить духовно, дает возможность о многом подумать. В период Великого поста есть возможность, прервав бесконечную, ежедневную суету, заглянуть в собственную душу и понять, насколько далеки мы от идеала, к которому нас призывает Бог.

Не забывайте о том, что пост без молитвы — это просто диета, так как в пост в первую очередь заботиться нужно об очищении души и помыслов, а для этого все семь недель Великого поста необходимо ежедневно молиться дома и по возможности посещать церковные службы.

В то же время к ограничениям приучаться нужно постепенно — тем, кто впервые вступает в пост, следует помнить, что, если начать резко поститься, скорее испортишь себе здоровье, чем приблизишься к святости. К тому же человек станет раздраженным и нетерпеливым.

Раздражаться в пост нельзя, как и совершать любые другие отрицательные поступки, которые разрушают мир между людьми. Духовное очищение, отказ от определенных продуктов, пагубных страстей, злых слов и дел, дурного настроения и раздражительности — главный смысл поста.

Пост призван сделать телесную природу, которая могла бы подчиняться движениям духа и исполнять его требования, крепкой и легкой.

Следовательно, цель Великого поста — добиться внутренних качественных изменений, следуя подвигу Иисуса Христа, который постился 40 дней в пустыне.

Верующим следует помнить, что определить свою меру поста, сколько в сутки ему нужно еды и питья, каждый человек должен сам, постепенно уменьшая количество пищи до необходимого минимума для жизни, но без вреда для здоровья.

Главным правилом остается то, что отягчать себя пьянством и чревоугодием не нужно. Важно помнить, что суть поста, прежде всего, в ограничении удовольствия, а не в отказе от животной пищи.

Верующим, соблюдающим пост, принимать участие во всевозможных увеселительных мероприятиях не рекомендуется.

Вступать в брак на протяжении всего Великого поста нельзя, тем более венчаться. Праздновать другие торжества также следует после завершения поста. Воздержаться от вредных привычек, например, от курения и спиртных напитков желательно в период всего Великого поста.

В Великий пост самым легким послаблением считается разрешение на растительное масло, а более серьезным — на рыбу, которая по церковному уставу обычно разрешается на Благовещение и в Вербное воскресение. Дальнейшее послабление идет на молочные продукты и яйца. Все эти вопросы можно согласовать с лечащим врачом и священником.

Подготовила Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.

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