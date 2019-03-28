На вопросы наших читателей, связанные с получением наследства, отвечает нотариус Витебского нотариального округа Жанна СИНИЦА.

Когда открывается наследство?

В соответствии со статьей 1035 Гражданского кодекса Республики Беларусь наследство открывается вследствие смерти гражданина или объявления его судом умершим.

Временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

Лица, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них.

А где должно открываться наследство? В какую нотариальную контору обращаться?

В соответствии со статьей 1036 Гражданского кодекса Республики Беларусь местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, определяемое по регистрации наследодателя по месту жительства (при ее отсутствии — месту пребывания) на день открытия наследства. А если оно неизвестно, то место нахождения недвижимого имущества или основной его части; при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения основной части движимого имущества. Например, если умерший гражданин на момент смерти проживал и был зарегистрирован на территории Шарковщинского района, то наследникам нужно обращаться в нотариальную контору Шарковщинского района. Если же умерший гражданин на момент смерти проживал у родственников в Шарковщинском районе, а был зарегистрирован по месту жительства в городе Глубокое, то наследникам нужно обращаться в нотариальную контору Глубокского района. Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

Какие сроки для принятия наследства установлены в Республике Беларусь?

В соответствии со статьей 1071 Гражданского кодекса Республики Беларусь наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Если право наследования возникает для других лиц в случае отказа наследника от наследства, они могут принять наследство в течение оставшейся части шестимесячного срока, а если она менее трех месяцев, то в течение трех месяцев.

Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство до истечения трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока.