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Рэалізацыя Дэкрэта №3. З упорам на абноўленую базу

28.03.2019 — Разное | Герой працы  
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Рэалізацыя Дэкрэта №3. З упорам на абноўленую базуРэалізацыя Дэкрэта №3. З упорам на абноўленую базу

Пасяджэнні пастаяннай раённай камісіі па каардынацыі работы па садзейнічанні занятасці насельніцтва праходзяць штотыднёва. Вось і ў пачатку тыдня старшыня раённага Савета дэпутатаў Ірына Новікава, якая ўзначальвае камісію, правяла чарговае пасяджэнне.
Былі разгледжаны пытанні аб аднясенні грамадзян да катэгорый занятых у эканоміцы на падставе прадстаўленых дакументаў: копій працоўных дагавораў аб рабоце за мяжой, квітанцый аб плаце рамеснага збору ці адзінага падатку за той ці іншы від дзейнасці, пасведчанняў аб нараджэнні дзяцей, дакументаў аб наяўнасці зямельнага ўчастка і іншых. Усяго 53 грамадзяніны былі аднесены да занятых у эканоміцы на пэўны тэрмін.
Таксама былі заслуханы справаздачы членаў камісіі аб адпрацоўцы базы дадзеных працаздольных грамадзян, не занятых у эканоміцы. Як падкрэсліла Ірына Новікава, асноўны ўпор трэба рабіць на грамадзян, якія ўпершыню трапілі ў базу: неабходна ўдакладніць інфармацыю па новых прозвішчах, паведаміць ім пра занясенне ў базу, прапанаваць, калі неабходна, розныя варыянты занятасці. Да канца месяца неабходна завяршыць работу па праверцы базы, каб больш шчыльна працаваць з грамадзянамі, якія маюць патрэбу ў дапамозе, паставіла задачы старшыня камісіі.
Сяргей ЕРМАЛАЕЎ.
Как узнать, отнесен ли гражданин к не занятым в экономике
Граждане самостоятельно узнают о включении в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.  С 1 декабря 2018 г. введена электронная услуга – предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике. Воспользоваться данной услугой гражданин может только в отношении себя лично. Гражданин может получить информацию разными способами:
1. Непосредственно в базе данных посредством электронной цифровой подписи или уникального идентификатора;
Для получения электронной цифровой подписи гражданин обращается в республиканский удостоверяющий центр ГосСУОК (подробная информация по ссылке https://nces.by/pki/) и проходит регистрацию на Едином портале электронных услуг согласно инструкции. Услуга платная.
Для получения уникального идентификатора (выдается бесплатно) гражданину необходимо обратиться:
– в службу «Одно окно» райисполкома или сельские исполнительные комитеты по месту регистрации и предъявить паспорт. На основании заявления формируется личный электронный кабинет гражданина и выдается уникальный идентификатор: логин и пароль.
– в Национальный центр электронных услуг по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, пом. 200, отдел продаж и обслуживания клиентов. Режим работы: понедельник-пятница 8.00-19.00. Телефон: +375 17 229 30 00 доб. 707.
После получения электронной цифровой подписи или уникального идентификатора необходимо авторизоваться на портале: осуществить вход в личный кабинет. Авторизация осуществляется согласно способу регистрации: с использованием уникального идентификатора либо с использованием средств электронной цифровой подписи. После входа в личный кабинет гражданину необходимо выбрать услугу 3.33.03 «Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике» и получить ответ.
2. В комиссии по координации работы по содействию занятости населения в Шумилинском районе посредством личного устного обращения, телефонного звонка (по  телефонам   5 41 18,   5 41 16, 5 41 70), письменного обращения (по адресу: 211259, г. п. Шумилино, ул. Короткина, 10) или электронного обращения (на адрес электронной почты комиссии shumrіc@vitebsk.by).
Комиссия находится в здании Шумилинского райисполкома (г. п. Шумилино, ул. Короткина, 10, 1 этаж, кабинет 114, режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00).
Кроме этого комиссия проводит работу по информированию граждан о том, что сведения о них находятся в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, посредством телефонного звонка, письменного уведомления или посещения граждан на дому.
Постоянно действующая комиссия по координации работы
по содействию занятости Шумилинского района.
Надрукавана ў №25 ад 29.03.2019 г.
 
Теги: Минск
 
 
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Рэалізацыя Дэкрэта №3. З упорам на абноўленую базу Пасяджэнні пастаяннай раённай камісіі па каардынацыі работы па садзейнічанні занятасці насельніцтва...
 
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