Послание президента белорусскому народу и парламенту запланировано на 19 апреля, заявил в четверг спикер Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко.

Ежегодные послания к белорусскому народу и Национальному собранию — конституционная обязанность главы государства. В рамках послания Лукашенко высказывается о наиболее важных аспектах внутренней и внешней политики.

«Предварительно послание запланировано на 19 апреля», — сказал глава Палаты представителей в четверг, его слова приводит БелТА.

По словам Андрейченко, послание станет ключевым событием весенней сессии для парламентариев.

Послание главы государства готовится уже несколько недель. Содержание его неизвестно, однако ранее глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина предполагала, что именно в своем послании президент может анонсировать сроки следующих выборов — как парламентских, так и президентских.