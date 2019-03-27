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Дело о гибели шести человек в ДТП под Калинковичами закрыто
Завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Калинковичском районе, в котором погибли шесть человек —
Напомним,
Во время расследования уголовного дела был назначен ряд экспертиз. Установлено, что до начала заноса перед тем, как оказаться на встречке, скорость Volkswagen была не большой — около 79 км/ч, однако на микроавтобусе были установлены летние шины.
По выводам следователей, водитель Volkswagen Transporter нарушил правила дорожного движения, повлекшее ДТП со смертельным исходом, однако в связи с его смертью предварительное расследование по уголовному делу прекращено.
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Установлено, что перед началом заноса перед тем, как оказаться на встречке, скорость Volkswagen была не большой - около 79 км/ч, однако на микроавтобусе были установлены...
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