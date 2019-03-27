Дело о гибели шести человек в ДТП под Калинковичами закрыто

Завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Калинковичском районе, в котором погибли шесть человек — сообщили в Следственном комитете.





Напомним, авария произошла 14 ноября на трассе М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин. Микроавтобус VW Transporter под управлением 30-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом. В результате ДТП ехавшие в VW пять женщин в возрасте 47, 43, 41, 40, 25 лет скончались на месте происшествия. Спустя сутки в больнице умер и водитель. Все погибшие проживали в Петрикове, ехали на рынок в Калинковичи .

Во время расследования уголовного дела был назначен ряд экспертиз. Установлено, что до начала заноса перед тем, как оказаться на встречке, скорость Volkswagen была не большой — около 79 км/ч, однако на микроавтобусе были установлены летние шины.

По выводам следователей, водитель Volkswagen Transporter нарушил правила дорожного движения, повлекшее ДТП со смертельным исходом, однако в связи с его смертью предварительное расследование по уголовному делу прекращено.