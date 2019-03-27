Найдено существо, мозг которого умещается на булавочной головке

На Мадагаскаре найдены три новых вида миниатюрных лягушек — Mini mum, Mini ature, Mini scule. Размер самой маленькой не больше скобы для степлера, самый большой соответствует карте microSD. Научная работа о них опубликована в журнале PLOS ONE , кратко о находке сообщает журнал National Geographic .



Фото: Dr. Andolalao Rakotoarison

Эти лягушки «астрономически малы» — их мозг может уместиться на булавочной головке, утверждает в своей работе Марк Шерц, биолог-эволюционист из университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене. Например, длина Mini mum составляет 8−10 мм, а самая большая — Mini ature — 14,9 мм.

Каждая из трех амфибий обитает только в одном месте на Мадагаскаре. При этом популяция Mini mum настолько мала, что, по мнению ученых, ее существование находится под угрозой.

Новые лягушки являются частью неформальной группы, называемой лягушками-малютками, которые принадлежат к семейству Cophylinae. С 2014 года доктор Марк Шерц и его коллеги обнаружили более 40 миниатюрных амфибий.

Вероятно, такие маленькие лягушки появились, чтобы использовать экологические ниши, которые не способны занять другие виды. Например, миниатюрность позволяет охотиться на такую мелкую добычу, как муравьи и вилохвостки.