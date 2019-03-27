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В Дзержинском районе обнаружены первые клещи

28.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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При проведении энтомологического обследования 21 марта 2019 года в зоне отдыха населения, лесном массиве посёлка Энергетиков, обнаружены первые клещи.

В 2018 году в УЗ “Дзержинская ЦРБ” по поводу присасывания клещей обратилось 68 человек. Заболело Лайм-боррелиозом 15 человек, 1 - клещевым энцефалитом.

ЧТО нужно знать о клещах?

Размеры голодного клеща всего 2-3 мм в длину (похож на льняное семечко), тело коричневого или красного цвета с четырьмя парами ног, половину брюшка закрывает темный щит. Активны клещи с марта по ноябрь.

Клещи влаголюбивы, предпочитают умеренно затененные и увлажненные лиственные и смешанные леса с густой травой и кустарником. Клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Надо помнить, что клещи не сидят на деревьях и не падают сверху на людей и животных . Они предпочитают забираться на высокую траву (личинки сидят на траве не выше 30 см, а взрослые особи на траве и кустах не выше 1 метра) и принимают позу активного ожидания, вытягивают лапки и водят ими из стороны в сторону в ожидании прокормителя, чтобы зацепиться за шерсть животных или одежду человека. Потом клещ добирается до кожи и присасывается. На территории района клещей чаще всего находим в лесных массивах и на окраине населенных пунктов и в лесах. В последнее время клещи встречаются и в городе.

Как защитится от нападения клещей?

* Необходимо одевать плотно прилегающую к телу одежду с застегнутыми на рукавах манжетами.

* Брюки заправлять в сапоги или перехватить у щиколоток тесьмой либо резинкой.

* Обязательно наличие головного убора.

* Использовать репелленты, которые наносятся на открытые участки тела и одежду, согласно инструкции .

* Находясь долгое время в лесу проводить само- и взаимоосмотры одежды и открытых участков тела (шею, затылок, ушные раковины) через каждый час.

* При обнаружении клещей на животных удалять их следует пинцетом или марлевым тампоном.

* При появлении первых признаков заболевания необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, заострив внимание на приеме у врача на покусах клещей в течение последних 2-3 недель.

* Клещ может переползти на человека и с тела домашних животных, поэтому собак следует выгуливать на поводке на специальных площадках для выгула животных, ошейники обработать репеллентами.

* Тщательно осматривайте предметы и цветы, принесенные из леса – с ними вы можете занести в дом клеща.

* На дачном участке и придомовых территориях своевременно убирайте мусор, вырубайте ненужные кустарники и выкашивайте траву.

* Проводите мероприятия по уничтожению грызунов.

* Не допускайте выпаса коз в лесной зоне на неокультуренных пастбищах и ежедневно осматривайте животных на наличие клещей, молоко употребляйте в пищу только в кипяченом виде.

После удаления клеща необходимо обязательно обратиться в территориальную поликлинику к врачу-инфекционисту (или участковому терапевту, педиатру) для назначения профилактического лечения и дальнейшего наблюдения.

Нельзя обрабатывать присосавшегося клеща различными маслянистыми веществами (маслом, кремом и т.п.) и агрессивными жидкостями (спиртом, бензином и т.п.) во избежание попадания содержимого кишечника клеща в рану.

Где можно исследовать клеща? Исследовать клеща на наличие возбудителей Лайм-бореллиоза в ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» можно по адресу: г. Минск, ул. П.Бровки,9, каб. 314, в рабочие дни с 8.00 до 16.00. Стоимость одного исследования - 10,93 рублей (по состоянию на 01.03.2019). Дополнительную информацию можно получить в отделе организации экспертиз по телефонам 296-61-46, 296-68-32.

Исследования клещей проводятся на платной основе.

Бесплатные исследования клещей проводятся по направлению организаций здравоохранения лицам, имеющим медицинское противопоказание к приему лекарственных средств, предназначенных для профилактики клещевых инфекций (Приказ МЗ РБ № 338 от 19.04.2016 г.). Для исследования клеща необходимо поместить во флакончик с кусочком смоченной водой ваты и закрыть плотной крышкой, до отправки на исследование хранить в холодильнике.


 
Теги: Минск
 
 
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При проведении энтомологического обследования 21 марта 2019 года в зоне отдыха населения, лесном массиве посёлка Энергетиков, обнаружены первые...
 
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