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velcom запустил новые тарифы для корпоративных клиентов

28.03.2019 17:12 — Разное | Tut.by  
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Компания velcom представила новую линейку тарифных планов «Бизнес-план», разработанных для корпоративных клиентов. 


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В рамках новой линейки пользователям доступны пять тарифных планов – «Бизнес-план», «Бизнес-план 1.0», «Бизнес-план 2.0», «Бизнес-план 3.0» и «Бизнес-план 4.0». Абонентская плата на них стартует от 6,90 рубля в месяц, а объем включенного интернет-трафика может достигать 20 ГБ с возможностью подключения дополнительных пакетов.

Все «Бизнес-планы» включают голосовой безлимит внутри сети, а также предлагают определенное количество минут на вызовы в другие сети: от 50 на тарифном плане «Бизнес-план 1.0» до 500 на «Бизнес-план 4.0». При необходимости можно подключить дополнительный пакет и всего за 5 рублей в месяц получить еще 300 минут на звонки в другие сети.

Помимо больших объемов интернет-трафика на публичные точки доступа, новые тарифы включают до 4 ГБ трафика на корпоративные точки доступа. Если объема, включенного в абонентскую плату, недостаточно, пользователи «Бизнес-планов» могут в любой момент увеличить количество интернет-трафика вдвое. Услуга доступна на тарифах «Бизнес-план 1.0», «Бизнес-план 2.0», «Бизнес-план 3.0» и «Бизнес-план 4.0» за 3,5 рубля в месяц. Кроме того, можно воспользоваться дополнительными пакетами с различными опциями безлимитного интернета.

 
 
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В рамках новой линейки пользователям доступны пять тарифных планов.
 
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