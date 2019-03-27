Зеленского поддерживают 17,8% опрошенных украинцев, Порошенко - 11,7%, Тимошенко 8,3% - опрос

На выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 17,8% опрошенных украинцев, действующего президента Петра Порошенко - 11,7%, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 8,2%, свидетельствуют результаты опроса, обнародованные на пресс-конференции в четверг.

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 20 по 26 марта.

Вместе с тем, согласно опросу, среди тех, кто готов прийти на выборы и уже определился с кандидатом, за В.Зеленского намерены отдать свои голоса 27,6% респондентов, за П.Порошенко - 18,2%, за Ю.Тимошенко - 12,8%.

Опрос проводился с 20 по 26 марта 2019 года. Всего было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, находящихся под контролем Киева. Статистическая погрешность не превышает 3,7%

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.