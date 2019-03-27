ЕБРР профинансирует реконструкцию 11 мостов в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Беларуси кредит в размере 106 млн евро на реконструкцию 11 мостов, находящихся в предаварийном состоянии, сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко на пресс-конференции в Минске в четверг.

"Мы определили ранжированный перечень из 31 моста, (...) он выстроен по принципу: первый - самый худший, а 31 -й - который еще более менее может подождать. Из них 11 мостов - это проект (с ЕБРР - ИФ) на 106 млн евро", - сказал А.Авраменко.

Кредит выделяется на срок до 25 лет под ставку 1,2%.

Глава Минтранса уточнил, что в настоящее время в стране уже ведется реконструкция пяти мостов вне данного перечня.