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ЕБРР профинансирует реконструкцию 11 мостов в Беларуси

28.03.2019 16:19 — Разное | Интерфакс  
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Беларуси кредит в размере 106 млн евро на реконструкцию 11 мостов, находящихся в предаварийном состоянии, сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко на пресс-конференции в Минске в четверг.

"Мы определили ранжированный перечень из 31 моста, (...) он выстроен по принципу: первый - самый худший, а 31 -й - который еще более менее может подождать. Из них 11 мостов - это проект (с ЕБРР - ИФ) на 106 млн евро", - сказал А.Авраменко.

Кредит выделяется на срок до 25 лет под ставку 1,2%.

Глава Минтранса уточнил, что в настоящее время в стране уже ведется реконструкция пяти мостов вне данного перечня.

 
Теги: Минск
 
 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Беларуси кредит в размере 106 млн евро на реконструкцию 11 мостов, находящихся в предаварийном...
 
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