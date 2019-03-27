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Белорусские лесхозы заготовили более 7 тыс. тонн березового сока: где купить и как самостоятельно собрать полезный напиток?

28.03.2019 16:17 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси продолжается заготовка березового сока. По состоянию на 28 марта, лесохозяйственными учреждениями собрано уже более 7 тыс. тонн напитка, сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства.

"Активнее всего работа ведется в Брестской области: местные лесхозы заготовили почти 3,5 тыс. тонн сока", - отметили в Минлесхозе.

По информации ведомства, ежедневно лесхозы заготавливают не менее 1,2 тыс. тонн напитка. "Практически весь продукт сразу же уходит к потребителям. Стоимость напитка варьируется от 15 до 40 копеек за литр (в зависимости от условий реализации, тары и т.д.)", - заметили в министерстве.

Всего, по состоянию на четверг, население приобрело около 1,1 тыс. тонн березового сока, еще 512 тонн реализовано лесхозами на экспорт.

"Оставшийся сок поступает на перерабатывающие предприятия: в этом году заводы заявили потребность в 14 тыс. тонн напитка", - добавили в пресс-службе.

В министерстве также подчеркнули, что приобрести березовый сок сегодня можно во всех лесхозах. Места реализации продукта опубликованы на сайтах всех лесохозяйственных учреждений. Там же можно найти сведения о времени реализации (большинство лесхозов откорректировали графики работы для удобства населения), контактные телефоны профильных специалистов.

Кроме того, у жителей страны есть возможность самостоятельно заготовить березовый сок. "Для этого лесхозы выделяют специальные участки. Гражданам необходимо заявить о желании самостоятельно заготовить сок в ближайшем лесничестве, после чего специалисты проведут соответствующий инструктаж и покажут необходимые участки", - подытожили в Минлесхозе.

 
 
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В Беларуси продолжается заготовка березового сока. По состоянию на 28 марта, лесохозяйственными учреждениями собрано уже более 7 тыс. тонн напитка, сообщили в...
 
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