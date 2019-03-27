Пограничники пресекли попытку ввоза в Беларусь кокаина из Литвы

Пограничники задержали двух граждан Литвы, пытавшихся ввезти в Беларусь кокаин, сообщили в Государственном пограничном комитете.

"27 марта около 17 часов в ходе осмотра пограничным нарядом автомобиля Volvo служебная собака отреагировала на перчаточный ящик. В результате был обнаружен пакетик с порошком белого цвета", - рассказали в ГПК.

В комитете отметили, что вещество было передано сотрудникам Вороновского РОВД для проведения экспертизы. Исследование показало, что изъятый порошок является кокаином, масса которого составила 0,715 грамма.

"Водитель и пассажир автомобиля отрицают свою причастность к перемещению наркотика. В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов", - проинформировали в ведомстве.