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Пограничники пресекли попытку ввоза в Беларусь кокаина из Литвы

28.03.2019 16:13 — Разное | Интерфакс  
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Пограничники задержали двух граждан Литвы, пытавшихся ввезти в Беларусь кокаин, сообщили в Государственном пограничном комитете.

"27 марта около 17 часов в ходе осмотра пограничным нарядом автомобиля Volvo служебная собака отреагировала на перчаточный ящик. В результате был обнаружен пакетик с порошком белого цвета", - рассказали в ГПК.

В комитете отметили, что вещество было передано сотрудникам Вороновского РОВД для проведения экспертизы. Исследование показало, что изъятый порошок является кокаином, масса которого составила 0,715 грамма.

"Водитель и пассажир автомобиля отрицают свою причастность к перемещению наркотика. В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов", - проинформировали в ведомстве.

 
 
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Пограничники задержали двух граждан Литвы, пытавшихся ввезти в Беларусь кокаин, сообщили в Государственном пограничном комитете. "27 марта около 17 часов в ходе...
 
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