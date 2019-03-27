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Новополоцкий завод технологических металлоконструкций стал 46-м членом СЭЗ "Витебск"

28.03.2019 16:12 — Разное | Интерфакс  
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Свободная экономическая зона "Витебск" пополнилась 46-м резидентом, им стало СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций", сообщает официальный сайт СЭЗ.

"СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций" будет являться единственным производителем в Республике Беларусь уникальной продукции – оцинкованного сварного решетчатого настила. Инвестиционный проект включен в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы", - говорится в сообщении.

"Более 90 % произведенной продукции будет реализовываться на экспорт. Общие инвестиционные вложения по проекту составят более $6 млн. Будет создано не менее 27 новых рабочих мест", - проинформировали в СЭЗ.

Свободная экономическая зона "Витебск" основана в августе 1999 года. На сегодняшний день ее территория составляет 2,764 тыс. га. Состоит из 16 секторов, большинство из которых расположено в Витебске (8). Еще 5 находятся в Оршанском регионе, по одному - в Полоцком районе, Новополоцке и Поставах.

В настоящее время в СЭЗ зарегистрировано 45 резидентов из 14 стран мира. На предприятиях зоны работает более 16 тыс. человек.

 
Теги: Витебск
 
 
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Свободная экономическая зона "Витебск" пополнилась 46-м резидентом, им стало СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций", сообщает официальный...
 
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