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Вторая ВПП в аэропорту Минска будет введена в конце апреля - начале мая - глава Минтранса

28.03.2019 15:49 — Разное | Интерфакс  
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Вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск будет введена в эксплуатацию в конце апреля - начале мая текущего года, сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко на пресс-конференции в Минске в четверг.

"Реконструкция второй взлетно-посадочной полосы фактически завершена в прошлом году. В конце апреля-начале мая планируется ввод ее в эксплуатацию",  - сказал А.Авраменко.

Как сообщалось, ВПП имеет длину 3700 м, ширину 60 м, расположена параллельно на расстоянии 1800 м к северо-востоку от действующей взлетно-посадочной полосы и сможет принимать все типы воздушных судов без ограничений в сложных метеоусловиях.

Строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск началось в октябре 2016 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск будет введена в эксплуатацию в конце апреля - начале мая текущего года, сообщил министр транспорта...
 
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