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В Орше предпринимателям рассказали, где найти выгодное финансирование для бизнеса

28.03.2019 15:45 — Разное | Интерфакс  
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Бесплатный семинар для начинающих предпринимателей, на котором рассказали о возможностях финансовой поддержки малого бизнеса в Беларуси прошел 27 марта в Орше. Организатором тренинга стал проект "Малые города", реализуемый Программой развития ООН и министерством экономики Беларуси при финансовой поддержке России.

"Мероприятие собрало почти полсотни участников, среди которых были как уже практикующие предприниматели, так и те, кто только собирается открыть собственное дело и задается вопросом, как и где получить выгодное финансирование для своей бизнес-идеи", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" организаторы семинара.

В качестве экспертов, отметили они, выступили профессионалы в вопросах финансирования малого и среднего бизнеса - специалисты "Банка Развития Республики Беларусь" и Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. В доступной форме участникам рассказали о том, что такое лизинг и франчайзинг, почему кредитные условия в разных банках отличаются друг от друга и какие требования существуют для получения льготных займов начинающими предпринимателями.

В Орше предпринимателям рассказали, где найти выгодное финансирование для бизнеса

"Участники признались, что такие семинары в Орше проводят нечасто, поэтому информацию приходится искать в интернете самостоятельно. Начинающим бизнесменам разобраться в вопросах кредитования и различных программах поддержки малого предпринимательства достаточно сложно. Посещение таких тренингов дает возможность напрямую задать экспертам все интересующие вопросы и уйти домой с готовым планом дальнейших действий", - рассказали организаторы мероприятия.

В Орше предпринимателям рассказали, где найти выгодное финансирование для бизнеса

По словам руководителя проекта "Малые города" Марины Калиновской, "многие участники наших семинаров с удивлением узнают, что возможностей для получения выгодного финансирования малого бизнеса у нас в стране действительно много". "В частности, Банк Развития совместно с ПРООН запустили даже отдельное направление по поддержке предпринимателей в регионах, что для оршанских бизнесменов особенно актуально. Процентная ставка по этому виду кредита составляет всего 8,75% годовых, а максимальная сумма займа —  до Br5 млн", - продолжила М.Калиновская.

"Однако самостоятельно обратиться в "Банк развития" не получится —  программа поддержки реализуется через сеть банков-партнеров, в которой сейчас находятся 13 организаций, финансирующих малый и средний бизнес на льготных условиях. На семинаре участникам рассказали, что несмотря на единые для всех банков финансовые условия участия в программе, каждый партнер самостоятельно проводит отбор кандидатов на получения займа и критерии оценки могут отличаться. Поэтому лучшим решением будет проконсультироваться сразу в нескольких банках, чтобы найти наиболее выгодный для себя вариант", - говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Там отмечается, что такой формат обучающих семинаров уже знаком предпринимателям витебского региона —  в прошлом году тренинги проводились в Витебске, Полоцке, Лепеле, Браславе, Глубоком и других городах области.

"Всего в прошлом году в рамках проекта "Малые города" прошло 28 обучающих семинаров, собравших более 1000 участников. В этом году Орша открыла череду региональных тренингов. Этой весной бесплатные семинары пройдут также в Кричеве, Горках, Мстиславле и Полоцке. Помимо финансирования малого бизнеса, эксперты проекта поделятся актуальными знаниями по маркетингу, краудфандингу и франчайзингу. Зарегистрироваться на участие в мероприятиях могут все желающие по ссылке: https://goo.gl/XKTXqj", - рассказали организаторы проекта.

 
Теги: Витебск
 
 
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Бесплатный семинар для начинающих предпринимателей, на котором рассказали о возможностях финансовой поддержки малого бизнеса в Беларуси прошел 27 марта в Орше....
 
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