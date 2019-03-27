Гостей Евроигр в Беларуси научат доить коров и колоть дрова

Накормят драниками, отведут в театры и музеи: туроператоры разработали десятки программ для болельщиков II Европейских игр, которые стартуют в столице Беларуси в июне, передает «МИР 24».

Чтобы разработать турпакеты, эксперты исследовали предпочтения европейских туристов. К примеру, любителей деревенского отдыха ждут агроусадьбы. Там гостей научат колоть дрова, доить коров, косить траву, а также ловить рыбу в озерах.

«Мы провели аналитическую работу, примерно 50 стран – география. И вот для наших туристов мы придумали разные направления отдыха. Кроме посещения спортивных мероприятий, будет и пакет питания, будут и обзорные экскурсии, кого-то интересуют культурно-познавательные мероприятия, кого-то интересует агроэкотуризм. Поэтому с учетом особенностей и предпочтений туристов из регионов Европы мы и подготовили турпакеты», – рассказал Михаил Портной, замминистра спорта и туризма Беларуси.

На Евроигры в Минске уже продано более 20 тысяч билетов.

Самые популярные мероприятия – церемонии открытия и закрытия евросостязаний. География продаж билетов охватывает около трех десятков стран.

Цены на билеты демократичные – от двух до 150 евро.