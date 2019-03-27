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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл с визитом в Беларусь

28.03.2019 17:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Деловая программа рассчитана на два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл с визитом в Беларусь

Запланированы переговоры на высшем уровне. До официальных встреч австрийский канцлер почтил память погибших в годы Великой Отечественной солдат (традиционно протокол включает церемонию возложения цветов к монументу Победы).

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл с визитом в Беларусь

В эти минуты Себастьян Курц принимает участие в открытии памятника в мемориальном комплексе «Тростенец». Монумент под названием «Массив имен» посвящен памяти более 10 тысяч австрийцев еврейской национальности, погибших в лагере смерти «Тростенец».
 
 
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Новости Беларуси. Деловая программа рассчитана на два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запланированы переговоры на высшем уровне. До...
 
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