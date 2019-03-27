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CIT: в Сирии действует украино-российская ЧВК "Вега"

28.03.2019 17:14 — Разное | Партизан  
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На территории Сирии с лета 2018 года на стороне президента Асада действует российско-украинская частная военная компания (ЧВК) "Вега". Это утверждается в расследовании группы Conflict Intelligence Team (CIT). Московское отделение "Веги" сотрудничает с негосударственными охранными и частными военными компаниями в ряде стран, в том числе и в Беларуси.

CIT: в Сирии действует украино-российская ЧВК "Вега"
Разрушенные улицы в Восточной Гуте, Сирия. 5 сентября 2018 год
По данным CIT, ЧВК действует на стороне сирийского президента Башара Асада. Однако в отличие от "ЧВК Вагнера", которую связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, "Вега" была замечена только в тренировках бойцов, свидетельств её непосредственного участия в боевых действиях нет, передает радио Свобода

Расследователи обратили внимание на фотографии из Сирии корреспондента ANNA News и сайта "Русская весна" Олега Блохина. На них запечатлены инструкторы с нашивками частной военной компании Vega Strategic Services. 

Основываясь на фото- и видеоматериалах, в CIT пришли к выводу, что компания тренирует группировку палестинских бойцов "Лива-аль-Кудс", поддерживающую силы Асада. Исследователи DFRLab путем геолокации выяснили, что тренировки проходили к северу от Алеппо.

Компания с названием Vega Strategic Services была основана в апреле 2011 года в украинском городе Николаев бывшими членами международных элитных и специальных подразделений России и Украины, - так говорится в описании, которое приложено к списку компаний, подписавших Международный кодекс поведения частных агентств безопасности. 

Спустя год компания была перерегистрирована под названием Vegacy Strategic Services Ltd на Кипре. Тогда фирма наполовину принадлежала украинцу Анатолию Смолину, он же был её директором. Второй половиной владела кипрская компания с неясными бенефициарами.

В мае 2018 года компания официально была ликвидирована. Однако её представительства существуют в Сирии, Великобритании, Германии и Таиланде, а связанные с ней компании работали в России (Москве и Иркутске) и Украине.

Расследователи связались со Смолиным, но он отказался говорить о деятельности Vegacy Strategic Services Ltd. По данным CIT, к созданию компании был причастен ещё один гражданин Украины Андрей Кебкало

Он подтвердил, что создавал компанию вместе с Анатолием Смолиным: "Идея создания Веги основывалась на желании предоставить на международном рынке первую украинскую ЧВК".


В украинских городах Николаеве и Одессе Vegacy Strategic Services Ltd проводит курсы подготовки операторов морской охраны иностранных судов.

Московское отделение "Веги" ("Корпус безопасности Legat") сотрудничает с негосударственными охранными и частными военными компаниями Кипра, Чехии, Великобритании, Беларуси, Мальты, Шри-Ланки, Греции и ЮАР. 

Директором ООО "Легат" является все тот же Смолин, а владельцами, по документам — бизнесмены Игорь Страмилов и Валерий Засенко.

Расследователи приходят к выводу, что "Вега", в отличие от "ЧВК Вагнера" (существование которой официально отрицается), является первой "классической" частной военной компанией, действующей в Сирии в интересах сил Асада, по всей видимости, с ведома российского командования. 

Вопрос о ее истинных владельцах остается открытым.

 
 
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На территории Сирии с лета 2018 года на стороне президента Асада действует российско-украинская частная военная компания (ЧВК) "Вега". Это утверждается в...
 
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