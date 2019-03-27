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В спальне под кроватью - детонаторы к авиабомбам и ружье
Еще в феврале нынешнего года оперативники уголовного розыска Лельчицкого РОВД заподозрили, что 50-летний житель деревни Симоничи незаконно хранит оружие и боеприпасы. Милиционеры предложили мужчине добровольно сдать их, но тот почему-то отказался.
А потом, в ходе осмотра дома, в спальне под кроватью было обнаружено гладкоствольное охотничье ружьё. Там же лежал и старый чемодан. Внутри находились два неизвестных предмета, похожих на боеприпасы.
За нарушение правил обращения с огнестрельным оружием в отношении владельца составлен административный протокол по статье 23.48 КоАП Республики Беларусь.
Неизвестные предметы были отданы на экспертизу специалистам. Они вынесли заключение, это были дополнительные детонаторы, которые используются в авиационных средствах поражения, пригодными для производства взрыва.
Лельчицким РОСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295 УК РБ «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Наказание — до семи лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.
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Еще в феврале нынешнего года оперативники уголовного розыска Лельчицкого РОВД заподозрили, что 50-летний житель деревни Симоничи незаконно хранит оружие и...
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