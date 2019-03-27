ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В спальне под кроватью - детонаторы к авиабомбам и ружье

28.03.2019 17:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Еще в феврале нынешнего года оперативники уголовного розыска Лельчицкого РОВД заподозрили, что 50-летний житель деревни Симоничи незаконно хранит оружие и боеприпасы. Милиционеры предложили мужчине добровольно сдать их, но тот почему-то отказался.



А потом, в ходе осмотра дома, в спальне под кроватью было обнаружено гладкоствольное охотничье ружьё. Там же лежал и старый чемодан. Внутри находились два неизвестных предмета, похожих на боеприпасы.

За нарушение правил обращения с огнестрельным оружием в отношении владельца составлен административный протокол по статье 23.48 КоАП Республики Беларусь.

Неизвестные предметы были отданы на экспертизу специалистам. Они вынесли заключение, это были дополнительные детонаторы, которые используются в авиационных средствах поражения, пригодными для производства взрыва.


Лельчицким РОСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295 УК РБ «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Наказание — до семи лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще в феврале нынешнего года оперативники уголовного розыска Лельчицкого РОВД заподозрили, что 50-летний житель деревни Симоничи незаконно хранит оружие и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело о гибели шести человек в ДТП под Калинковичами закрыто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика