Невзоров: Умилительно, что Лукашенко потребовал наручники для всех, кроме себя









"Лукашенко, с изумлением посетив коровник, выяснил, что в результате всех многочисленных усилий по госстроительству, госхозяйствованию опять получился Освенцим. И он выяснил, что, оказывается, животноводство ожидаемо превратилось в навозное болото, из которого торчат кончики коровьих рогов. Какая неожиданность, вообще-то, честно говоря!





Умилительно, что в этой ситуации Александр Григорьевич наручники потребовал для всех присутствующих, кроме себя самого. Хотя, в общем, по идее, идеологом и вдохновителем социалистического хозяйствования в отдельно взятой точке мира является, в общем, он сам больше, чем кто бы то ни было. То есть он вдохновитель гов**ща.





Вот как-то от этих лавров он начал отползать в сторону. А социалистическое хозяйствование, оно же не может быть другим. Оно может быть только Освенцимом с примесью гов**ща, либо гов**щем с примесью Освенцима. Третьего абсолютно не дано. Но вот у Лукашенко как-то всё очень скромненько.





В случае чего он сможет от всего отречься. Но обратите внимание, насколько все-таки Лукашенко скромен, потому что они захотели сделать Освенцим — они его сделали.



