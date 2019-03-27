ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Невзоров: Умилительно, что Лукашенко потребовал наручники для всех, кроме себя

28.03.2019 16:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Российский публицист Александр Невзоров – о скандале с коровами в Беларуси.



"Лукашенко, с изумлением посетив коровник, выяснил, что в результате всех многочисленных усилий по госстроительству, госхозяйствованию опять получился Освенцим. И он выяснил, что, оказывается, животноводство ожидаемо превратилось в навозное болото, из которого торчат кончики коровьих рогов. Какая неожиданность, вообще-то, честно говоря!

Умилительно, что в этой ситуации Александр Григорьевич наручники потребовал для всех присутствующих, кроме себя самого. Хотя, в общем, по идее, идеологом и вдохновителем социалистического хозяйствования в отдельно взятой точке мира является, в общем, он сам больше, чем кто бы то ни было. То есть он вдохновитель гов**ща.

Вот как-то от этих лавров он начал отползать в сторону. А социалистическое хозяйствование, оно же не может быть другим. Оно может быть только Освенцимом с примесью гов**ща, либо гов**щем с примесью Освенцима. Третьего абсолютно не дано. Но вот у Лукашенко как-то всё очень скромненько.

В случае чего он сможет от всего отречься. Но обратите внимание, насколько все-таки Лукашенко скромен, потому что они захотели сделать Освенцим — они его сделали. 

Для России всякие там коровники, каналы телевидения и не только — это давно пройденный этап. Россия шагает шире, мощней. Она последнее время, как мы помним, очень была занята, чтобы поскорей превратить в Освенцим интернет, наконец, и у нее это, в общем, получается", -  сказал Александр Невзоров в эфире Эха Москвы

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский публицист Александр Невзоров – о скандале с коровами в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В списках значится…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика