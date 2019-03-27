|
Выбирают отдых и «слабые» пенсии. В Беларуси третий год падает число работающих пенсионеров
В Беларуси третий год сокращается число пенсионеров, которые продолжают трудиться на заслуженном отдыхе. На начало этого года на пенсии работали 638 тысяч человек, а годом ранее — на 8 тысяч больше. Это следует из данных Белстата.
На начало 2018 года на заслуженном отдыхе
Напомним, белорусы, которые достигают пенсионного возраста, но продолжают трудиться, могут
Напомним, профсоюзы
— Мы настаиваем на необходимости перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Сегодня с их заработной платы взимаются отчисления в Фонд социальной защиты населения, но перерасчет пенсии при этом не производится. На наш взгляд, это несправедливый подход и он должен быть изменен, — отмечали ранее в федерации профсоюзов.
Отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров ранее
Ранее Александр Лукашенко во время «Большого разговора» 1 марта, отвечая на вопрос о пенсиях белорусов,
«Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. <…> Наверное, кто-то в Украине и России хорошую пенсию получает, но скажите: что, пенсионерам в России хватает? Да нет. Те же проблемы, наверное. Последние исследования говорят, что до 70% пенсионеров недовольны, так и у нас. Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит».
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На начало этого года на пенсии работали 638 тысяч человек, а годом ранее - на 8 тысяч больше.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)