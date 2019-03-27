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Сборка первого реактора БелАЭС будет завершена к маю

28.03.2019 17:28 — Разное | Интерфакс  
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Сборку первого реактора Белорусской АЭС планируется завершить к маю, в целом строительные работы на первом энергоблоке в высокой степени готовности.

"В настоящее время идет сборка реактора (на первом энергоблоке – ИФ). Мы рассчитываем собрать до конца апреля. К этому времени подойдут и необходимые для проведения испытаний технологические системы", - заявил вице-президент "АСЭ", директор проекта по сооружению БелАЭС Виталий Полянин на пресс-конференции в четверг в Островце.

По его словам, "первый энергоблок идет с хорошей динамикой (строительство – ИФ)". "За последние полгода сделали значительный шаг вперед", - добавил В.Полянин.

В свою очередь заместитель министра энергетики Михаил Михадюк констатировал, что  строительство БелАЭС находится в активной фазе.  "Что касается первого энергоблока, то общестроительные работы в высокой степени завершения. Монтаж основного технологического оборудования завершен, за исключением некоторых мелких позиций, идет активная стадия пусконаладки", - заявил замминистра.

Говоря о возведении второго энергоблока, М.Михадюк сообщил, что крупные общестроительные работы в основном завершены, идет монтаж оборудования.

"Сейчас находимся на этапе индивидуального опробования оборудования. Завершили проект выдачи мощности от АЭС в энергосистему, подали по штатной схеме напряжение на распределительное устройство АЭС и до конечных потребителей. Следующий этап - гидроиспытания", - проинформировал он.

Затем, по словам представителя Минэнерго, последуют загрузка ядерного топлива в реактор, проведение испытаний, после чего энергоблок можно будет включить в сеть. М.Михадюк отметил, что эти этапы должны быть проведены в текущем году.

Касаясь поставки топлива на БелАЭС, замминистра отметил, что "его завезти можем и сегодня", но тогда придется менять режим защиты и допуска на площадку строительства. "Нам достаточно завезти (топливо – ИФ)  за месяц до выхода на физический пуск, чтобы обеспечить его приемку, входной контроль и загрузить в реактор", - подытожил замминистра.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
 
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Сборку первого реактора Белорусской АЭС планируется завершить к маю, в целом строительные работы на первом энергоблоке в высокой степени готовности.
 
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