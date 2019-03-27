ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инвестор проекта ГЧП по реконструкции участка автодороги М10 будет определен летом - глава Минтранса

28.03.2019 17:18 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Инвестора реконструкции участка автодороги М10 на территории Беларуси в рамках пилотного проекта государственно-частного партнерства планируется определить летом текущего года, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на пресс-конференции в Минске в четверг.

"В ближайшее время будет объявлена предквалификация проекта. По ее результатам мы определим короткий список из пяти компаний, которые подойдут по критериям, среди них дальше будет проведен международный конкурс. После с победителем будет заключено соответствующее соглашение о государственно-частном партнерстве на 20 лет", - сказал А.Авраменко.

Процедура предквалификации, по его словам, продлится примерно три месяца. "Таким образом, летом будет известен победитель", - уточнил глава Минтранса.

А.Авраменко заметил, что интерес со стороны потенциальных инвесторов "достаточно хороший".

Как сообщалось, проект государственно-частного партнерства (ГЧП) по реконструкции автодороги М10 реализуется на основании указа президента Беларуси Александра Лукашенко, подписанного в конце ноября 2018 года. Общий объем капзатрат оценивается в $200 млн.

Победитель конкурса обязан будет за два года реконструировать участок Речица-Калинковичи, а затем обслуживать его и нести ответственность за его состояние в течение 20 лет. Затем дорога снова перейдет в собственность государства.

Содействие в подготовке проекта властям Беларуси оказывает Европейский банк реконструкции и развития в рамках соглашения, подписанного в мае 2016 года.

От имени Беларуси в качестве партнера проекта будет выступать Минтранс, который уполномочен провести конкурс, заключить соглашение о ГЧП и договор с частным партнером.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инвестора реконструкции участка автодороги М10 на территории Беларуси в рамках пилотного проекта государственно-частного партнерства планируется определить...
 
Новости дня
Новости разные
 
CIT: в Сирии действует украино-российская ЧВК "Вега"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика