Инвестор проекта ГЧП по реконструкции участка автодороги М10 будет определен летом - глава Минтранса

Инвестора реконструкции участка автодороги М10 на территории Беларуси в рамках пилотного проекта государственно-частного партнерства планируется определить летом текущего года, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на пресс-конференции в Минске в четверг.

"В ближайшее время будет объявлена предквалификация проекта. По ее результатам мы определим короткий список из пяти компаний, которые подойдут по критериям, среди них дальше будет проведен международный конкурс. После с победителем будет заключено соответствующее соглашение о государственно-частном партнерстве на 20 лет", - сказал А.Авраменко.

Процедура предквалификации, по его словам, продлится примерно три месяца. "Таким образом, летом будет известен победитель", - уточнил глава Минтранса.

А.Авраменко заметил, что интерес со стороны потенциальных инвесторов "достаточно хороший".

Как сообщалось, проект государственно-частного партнерства (ГЧП) по реконструкции автодороги М10 реализуется на основании указа президента Беларуси Александра Лукашенко, подписанного в конце ноября 2018 года. Общий объем капзатрат оценивается в $200 млн.

Победитель конкурса обязан будет за два года реконструировать участок Речица-Калинковичи, а затем обслуживать его и нести ответственность за его состояние в течение 20 лет. Затем дорога снова перейдет в собственность государства.

Содействие в подготовке проекта властям Беларуси оказывает Европейский банк реконструкции и развития в рамках соглашения, подписанного в мае 2016 года.

От имени Беларуси в качестве партнера проекта будет выступать Минтранс, который уполномочен провести конкурс, заключить соглашение о ГЧП и договор с частным партнером.