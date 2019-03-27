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Россельхознадзор с 30 марта запрещает ввоз продукции с двух предприятий Беларуси

28.03.2019 17:00 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор с 30 марта запрещает поставки продукции с двух пищевых предприятий Беларуси.

Как сообщается в материалах ведомства, это Полесский производственный участок ОАО "Милкавита", в сыре которого повторно обнаружен натамицин, и предприятие "Брестские традиции", в его колбасных изделиях выявлены кокцидиостатики.

Кроме того, Россельхознадзор поставил под усиленный лабораторный контроль продукцию восьми белорусских предприятий. Это, в частности, ООО "Вязынский гостинец" (обнаружение бактерий группы кишечной палочки в форели), ОАО "Молоко" (Витебск, обнаружение дрожжей в твороге), племптицезавод "Белорусский" (обнаружение листерий в мясе индейки), "Дубровинские мясопродукты" (выявление ДНК свиньи в продукции из говядины) и другие.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
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Россельхознадзор с 30 марта запрещает поставки продукции с двух пищевых предприятий Беларуси. Как сообщается в материалах ведомства, это Полесский...
 
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