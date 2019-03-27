Россельхознадзор может запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Беларуси, поскольку не исключает, что через эту страну в РФ поставляется запрещенная продукция.

"На сегодняшний день отсутствие достоверной статистики об объемах импортируемой и растаможенной в Беларуси растительной продукции, а также отсутствие интегрированных информационных систем, обеспечивающих прослеживаемость перемещения продукции по единой территории ЕАЭС, приводит к фальсификации страны происхождения продукции, поставляемой в Российскую Федерацию. Так как ответственность за перемещение продукции в данном случае лежит на белорусской стороне, Россельхознадзор будет вынужден запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Беларуси", - говорится в сообщении ведомства.

Заявление сделано по итогам встречи руководителя службы Сергея Данкверта с заместителем директора Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси Александром Павловичем.

"Многочисленные случаи поступления продукции с реэкспортными сертификатами, в которых указаны недостоверные сведения о стране происхождения, свидетельствует об отсутствии контроля и ставят под сомнение доверие к такой сертификации, - отмечается в сообщении. - К сожалению, неоднократные обращения Россельхознадзора в ЕЭК с предложением разработать механизмы, которые помогут регулировать реэкспортные потоки продукции, поступающие на территорию России из Беларуси, не привели к желаемому результату".

Россельхознадзор не раз обращался к белорусским коллегам с просьбой подтверждать подлинность фитосанитарных сертификатов на продукцию, растамаживаемую в Беларуси и реэкспортируемую в Россию.

Со своей стороны служба в 2016-2017 годах занималась подтверждением подлинности фитосанитарных сертификатов, в сопровождении которых на территорию Россию через Беларусь поступала подкарантинная продукция.

Эта работа включала в себя многочисленные переговоры и активную рабочую переписку с официальными представителями десятков стран, которые по документам якобы являлись производителями поступающей в Россию продукции, а также с Еврокомиссией. В результате Россельхознадзор был вынужден ограничить поставки через Беларусь растительной продукции из 33 стран Азии и Африки. В число таких государств вошли Индия, Иордания, Конго, Малави, Мозамбик, Камерун, Сьерра-Леоне, Сомали, Нигерия, Афганистан, Буркина-Фасо, Бенин, Гвинея-Бисау, Мали, Уганда, Кот-Д'Ивуар, Пакистан, Экваториальная Гвинея, Бурунди, Либерия, ЦАР, Судан, Непал, Мадагаскар, Джибути, Замбия и другие.

Поставки были разрешены только через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы Евразийского экономического союза. Однако после введенных запретов продукция, якобы произведенная в указанных странах, перестала поступать на территорию России, сообщил Россельхознадзор.

Как подчеркнул С.Данкверт, на которого ссылается пресс-служба, территориальное расположение Беларуси, государственные границы которой совпадают с внешним контуром ЕАЭС, предполагают большой объем перемещаемой через нее продукции, следующей в том числе в Россию. Такое положение дел накладывает на страну определенные обязательства по контролю за реэкспортируемой продукцией и отслеживанию ее транспортировки.