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Пинские студенты стали серебряными призёрами Республиканской спартакиады по волейболу

28.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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  Команда Пинского государственного профессионально-технического колледжа машиностроения стала серебряным призёром Республиканской спартакиады учащихся учреждений профессионально-технического образования по волейболу среди юношей. Соревнования проходили с 19 по 22 марта 2019 года в г. Гомеле.

  Подготовку призёров осуществлял опытный спортивный тренер, педагог дополнительного образования колледжа Кисель Анастасия Олеговна.

  Пинский горисполком



 
Теги: Гомель
 
 
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  Команда Пинского государственного профессионально-технического колледжа машиностроения стала серебряным призёром Республиканской спартакиады учащихся...
 
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