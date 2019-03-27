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Пинские студенты стали серебряными призёрами Республиканской спартакиады по волейболу
28.03.2019 — Разное | Пинский Вестник
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Команда Пинского государственного профессионально-технического колледжа машиностроения стала серебряным призёром Республиканской спартакиады учащихся учреждений профессионально-технического образования по волейболу среди юношей. Соревнования проходили с 19 по 22 марта 2019 года в г. Гомеле.
Подготовку призёров осуществлял опытный спортивный тренер, педагог дополнительного образования колледжа Кисель Анастасия Олеговна.
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Команда Пинского государственного профессионально-технического колледжа машиностроения стала серебряным призёром Республиканской спартакиады учащихся...
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