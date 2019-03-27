ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские хирурги провели эндоваскулярную операцию малышу весом 1200 граммов

28.03.2019 17:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Уникальную операцию провели белорусские детские кардиохирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребенок родился раньше положенного срока весом чуть более килограмма. При первом обследовании у младенца диагностировали порок сердца. Коррекция была необходима срочно. Операцию провели спустя несколько дней.

Белорусские хирурги провели эндоваскулярную операцию малышу весом 1200 граммов

Хирургическое вмешательство было эндоваскулярным, то есть через кровеносные сосуды. Врачам пришлось проявить не только высочайшее мастерство, но и буквально ювелирную точность.

Белорусские хирурги провели эндоваскулярную операцию малышу весом 1200 граммов

Юрий Линник, заведующий отделом детской кардиохирургии РНПЦ детской хирургии:
Очень большие сложности в первую очередь технического доступа, потому что сосуды ребенка настолько маленькие, что провести туда необходимый инвентарь, необходимый инструментарий очень-очень сложно. При этом необходимо доставить туда катетеры определенного диаметра, провести диагностическое исследование, а затем выполнить саму операцию. При этом не повредить ни сердце, ни сосуды, через которые проводилась эта операция.

На территории постсоветского пространства однозначно мы можем говорить, что эта операция выполнялась впервые. Если говорить о мировом опыте, то это, пожалуй, единичные операции.

Белорусские хирурги провели эндоваскулярную операцию малышу весом 1200 граммов

Операция длилась несколько часов и прошла успешно. Мальчик – уже известно, что его назвали Богдан – находится в отделении интенсивной терапии. Состояние маленького пациента стабильное, и как только он наберет вес, родители смогут забрать сына домой.

Белорусские хирурги провели эндоваскулярную операцию малышу весом 1200 граммов
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уникальную операцию провели белорусские детские кардиохирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребенок родился раньше положенного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Естественность, брошь и чистая обувь. Как выглядеть стильно всегда? 10 советов от Александра Васильева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика