|
Белорусские хирурги провели эндоваскулярную операцию малышу весом 1200 граммов
Новости Беларуси. Уникальную операцию провели белорусские детские кардиохирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребенок родился раньше положенного срока весом чуть более килограмма. При первом обследовании у младенца диагностировали порок сердца. Коррекция была необходима срочно. Операцию провели спустя несколько дней.
Хирургическое вмешательство было эндоваскулярным, то есть через кровеносные сосуды. Врачам пришлось проявить не только высочайшее мастерство, но и буквально ювелирную точность.
Юрий Линник, заведующий отделом детской кардиохирургии РНПЦ детской хирургии:
На территории постсоветского пространства однозначно мы можем говорить, что эта операция выполнялась впервые. Если говорить о мировом опыте, то это, пожалуй, единичные операции.
Операция длилась несколько часов и прошла успешно. Мальчик – уже известно, что его назвали Богдан – находится в отделении интенсивной терапии. Состояние маленького пациента стабильное, и как только он наберет вес, родители смогут забрать сына домой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уникальную операцию провели белорусские детские кардиохирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребенок родился раньше положенного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)