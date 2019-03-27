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Самые большие по площади - в Дроздах и Цнянке. Годовые итоги рынка коттеджей в Минске

28.03.2019 18:03 — Разное | Tut.by  
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Объемы строительства и купли-продажи частных домов в Минске сократились на 15%, сообщает Национальное кадастровое агентство. Самые же большие дома были построены на Цнянке и в Дроздах. Площадь крупнейшего — 1600 «квадратов».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Строительство

На конец декабря в Минске в было введено 30,19 тысячи «квадратов» усадебной недвижимости — всего 92 дома. Это на 16% меньше, чем в 2017 году, и на 4% больше, чем в 2016-ом.

— Низкая активность строительства новых объектов связана с недостатком свободных земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов в столице. Рынок свободных земельных участков ограничен, поскольку новый генеральный план Минска до 2030 года не предусматривает расширение границы столицы, а также до 30% уже существующей усадебной застройки планируется снести, она будет заменена многоквартирной, — сообщает Национальное кадастровое агентство.

За 2018 год в эксплуатацию ввелось практически поровну домов общей площадью от 101 до 250 и от 251 до 500 «квадратов».


Новые дома в 2018 году строились преимущественно из кирпича и легкобетонных блоков.


Наиболее крупные по площади в 2018 году дома были введены в эксплуатацию в районе Цнянского водохранилища, водохранилища Дрозды (Радужный) и микрорайоне Масюковщина (Лебяжий). Самый большой занимает площадь 1600 квадратных метров. Судя по всему, это таунхаус на несколько квартир.


Купля-продажа

Что же касается сделок купли-продажи домов в Минске, то их тоже в 2018 году совершили на 15% меньше, чем в 2017-м. Всего — 160. Годовой оборот составил 18,6 млн долларов. Как видим, наибольшей популярностью пользовались дома с категорией «ветхий».


 — Средняя цена на современные дома на конец 2018 года выросла на 9% по сравнению с 2017 годом. На стандартные и ветхие дома рост составил по 4% соответственно, — сообщает агентство.

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Теги: Минск
 
 
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Объемы строительства и купли-продажи частных домов в Минске сократились на 15%. Что еще интересного произошло на рынке - в материале.
 
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