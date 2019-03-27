Больше 70 районов потеряли в зарплате. 5 фактов о средних заработках в феврале

Средняя зарплата в Беларуси падает уже второй месяц подряд. Но есть надежды, что результаты зарплатной гонки в декабре прошлого года не полностью исчезнут из карманов работников. Так, в феврале зарплаты упали более, чем в 70 районах. В январе же, напомним, средние заработки увеличились только в одном районе из 112. FINANCE.TUT.BY изучил зарплатную карту Беларуси за февраль.





Падение средней зарплаты по стране составило символические 4 рубля. Однако, в разрезе районов ситуация выглядит иначе.

5 фактов о белорусских зарплатах за февраль

Самый большой рост средних зарплат показали Ивановский и Ляховичский районы: в феврале работники там стали зарабатывать на 57,4 и 55,8 рубля соответственно. Средние заработки в этих районах колеблютсся на уровне 760 рублей.

Солигорский район продолжает зарплатный «откат»: в феврале средние зарплаты здесь сократились на 95,8 рубля. Это самое большое падение в феврале среди всех районов страны. С начала года минус составил без малого 700 рублей. Но даже при этом район остается лидером по уровню средней зарплаты: сейчас она составляет 1 418,9 рубля.

Район с самой маленькой зарплатой тоже никого не удивит. Да, это Шарковщина. И да, зарплата там по-прежнему меньше 600 рублей (570,6 рубля за февраль). Как и месяцем раньше не преодолел планку в 600 рублей и Мстиславкий район (589,6 рубля). В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). Получается, что после уплаты налогов средняя зарплата в феврале в Шарковсщинском районе составила около 490 рублей.

За счет падения зарплат в «шахтерском» районе в феврале существенно сократился разрыв между бедным и богатым районами: сейчас он составляет 2,4 раза.

Слои зарплатного пирога в феврале практически не изменились: по-прежнему 5 районов могут похвастаться средней зарплатой свыше 1000 рублей (кроме Солигорского в списке Минский, Джержинский, Речицкий и Жлобинский). В 48 районах из 112 средние зарплаты колеблются в районе 600−700 рублей.