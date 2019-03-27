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Больше 70 районов потеряли в зарплате. 5 фактов о средних заработках в феврале
Средняя зарплата в Беларуси
Падение средней зарплаты по стране составило символические 4 рубля. Однако, в разрезе районов ситуация выглядит иначе.
5 фактов о белорусских зарплатах за февраль
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Слои зарплатного пирога в феврале практически не изменились: по-прежнему 5 районов могут похвастаться средней зарплатой свыше 1000 рублей (кроме Солигорского в...
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