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Александр Лукашенко: бережное отношение к памяти о жертвах нацизма — часть белорусской национальной идеи

28.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Александр Лукашенко: бережное отношение к памяти о жертвах нацизма — часть белорусской национальной идеи

В мемориальном комплексе открыли памятник австрийским жертвам нацизма

Бережное отношение к памяти о жертвах нацизма стало частью белорусской национальной идеи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия памятника австрийским жертвам нацизма «Массив имен» в мемориальном комплексе «Тростенец», передает корреспондент БЕЛТА.

«Память о павших в борьбе за свободу и независимость Родины, за освобождение планеты от коричневой чумы, память о жертвах нацизма для нашего народа священна. Бережное отношение к ней стало частью национальной идеи», — сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, осознание уроков Второй мировой войны находит отражение и в миролюбивой внешней политике Беларуси, в последовательном и искреннем стремлении белорусов вносить свой вклад в урегулирование конфликтов, снижение напряженности через содействие диалогу и сотрудничеству в регионе и мире.

Александр Лукашенко: бережное отношение к памяти о жертвах нацизма — часть белорусской национальной идеи

«Народы Беларуси и Австрии, как и все народы Европы, пережили общую кровавую трагедию Второй мировой войны. Миллионы граждан наших стран стали жертвами нацистской политики геноцида. Сегодня нас объединили боль памяти и зов совести, нравственный и человеческий долг, ответственность за судьбы будущих поколений», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что преступления, совершенные гитлеровцами, поражают своей жестокой запредельностью. Безумные, антигуманные идеи фашистов воплотились в государственной политике Третьего рейха. Для «расширения жизненного пространства на Восток» были разработаны подробные планы. Они опирались на достижения научно-технического прогресса и ужасали своей педантичностью. Расовые законы признали ненужным существование миллионов людей.

«Неслучайно концентрационные лагеря нацистов называют фабриками смерти. Убийство людей в них было поставлено на поток. Такая «фабрика», одна из крупнейших в Европе, находилась здесь, в Малом Тростенце. На этой самой земле была пролита кровь многих десятков тысяч невинных жертв, среди которых депортированные граждане из стран Европы, мирные жители, партизаны, подпольщики и советские военнопленные», — сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что для белорусов годы оккупации стали одной из самых трагических страниц в истории. «Поэтому день освобождения нашей земли от немецко-фашистских захватчиков — это наш главный государственный праздник, День Независимости. Такой же важный, как День Победы», — подчеркнул глава государства.

Президент Беларуси и федеральный канцлер Австрии открыли памятник жертвам нацизма «Массив имен»

Глава белорусского государства Александр Лукашенко и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц 28 марта открыли памятник жертвам нацизма «Массив имен» на территории мемориального комплекса «Тростенец».

Визит высокого австрийского гостя был приурочен к открытию памятника. «Массив имен» посвящен памяти более 10 тыс. австрийских граждан еврейского происхождения, убитых в Тростенце в 1941-1942 годах.

Александр Лукашенко: бережное отношение к памяти о жертвах нацизма — часть белорусской национальной идеи

Александр Лукашенко и Себастьян Курц установили зажженные лампады у монумента «Врата памяти». После выступления перед собравшимися Президент Беларуси и федеральный канцлер Австрии под звуки траурной музыки возложили цветы к памятнику «Массив имен» и минутой молчания почтили память погибших.

Члены официальной делегации Австрийской Республики, представители еврейской общественности, ветераны также возложили цветы и камни, символ скорби у еврейского народа, к подножию монумента. Особыми гостями на мероприятии были бывшие узники и семьи погибших.

В программе двухдневного визита Себастьяна Курца в Беларусь предусмотрены переговоры с Президентом Беларуси, встреча с премьер-министром Сергеем Румасом. Пройдут и другие мероприятия, в числе которых памятный концерт-реквием.

https://www.belta.by/

 
 
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В мемориальном комплексе открыли памятник австрийским жертвам нацизма Бережное отношение к памяти о жертвах нацизма стало частью белорусской национальной идеи....
 
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