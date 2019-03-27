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Выбирают отдых и «слабые» пенсии. В Беларуси третий год падает число работающих пенсионеров

28.03.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси третий год сокращается число пенсионеров, которые продолжают трудиться на заслуженном отдыхе. На начало этого года на пенсии работали 638 тысяч человек, а годом ранее — на 8 тысяч больше. Это следует из данных Белстата.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64741.php

Выбирают отдых и «слабые» пенсии. В Беларуси третий год падает число работающих пенсионеров

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На начало 2018 года на заслуженном отдыхе трудилось 646 тысяч человек, а на начало2017-го — 666 тысяч, а 2016-го — 651 тысяча.

Напомним, белорусы, которые достигают пенсионного возраста, но продолжают трудиться, могут рассчитывать на премирование за отложенный выход на пенсию. Главное условие — неполучение пенсии в период работы. При этом работающие пенсионеры не могут рассчитывать на перерасчет пенсии после выхода на отдых.

Напомним, профсоюзы выступают за то, чтобы усовершенствовать пенсионное законодательство. Одно из решений — ввести перерасчет пенсий работающим на заслуженном отдыхе белорусам.

— Мы настаиваем на необходимости перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Сегодня с их заработной платы взимаются отчисления в Фонд социальной защиты населения, но перерасчет пенсии при этом не производится. На наш взгляд, это несправедливый подход и он должен быть изменен, — отмечали ранее в федерации профсоюзов.

Отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров ранее предложили также работники «Беларуськалия» на встрече с главой администрации президента Натальей Кочановой. Она обещала дать ответ после того, как этот вопрос рассмотрят и проработают со специалистами Минтруда.

Ранее Александр Лукашенко во время «Большого разговора» 1 марта, отвечая на вопрос о пенсиях белорусов, заявил:

«Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. <…> Наверное, кто-то в Украине и России хорошую пенсию получает, но скажите: что, пенсионерам в России хватает? Да нет. Те же проблемы, наверное. Последние исследования говорят, что до 70% пенсионеров недовольны, так и у нас. Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит».

Средняя пенсия по возрасту в марте, как и месяцем ранее, составила 393,51 рубля. При этом средний размер назначенных месячных пенсий в этом месяце равняется 381,8 рубля. Это на 6 копеек больше, чем в декабре прошлого года. Напомним, средняя пенсия по возрасту в Беларуси, по прогнозам властей, должна составить по итогам этого года 411 рублей. Власти планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.

 
 
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  В Беларуси третий год сокращается число пенсионеров, которые продолжают трудиться на заслуженном отдыхе. На начало этого года на пенсии работали 638 тысяч...
 
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