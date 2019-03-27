Приложение для обмена информацией между физлицами и госорганами создадут в Беларуси

В Беларуси будет создано приложение электронной почты, предназначенное для обмена информацией между физическими лицами - гражданами Беларуси и государственными органами, другими организациями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации, комментируя обращения, поступившие во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту".



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Во время акции был поднят вопрос перспектив создания электронного документооборота между государственными учреждениями путем использования различных баз, систематизации перечней документов различных министерств и их синхронизации. "К 2021 году предусматривается организация оперативного межведомственного информационного взаимодействия в части обмена электронными документами, сообщениями и иного вида информацией между государственными органами и организациями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, а также субъектами других государств. Также будет создано приложение электронной почты гражданина Беларуси, которое предназначено для обмена информацией между физлицами - гражданами страны и госорганами, другими организациями", - рассказали в Минсвязи.

В Беларуси создано и успешно функционирует электронное правительство , обеспечивающее эффективное взаимодействие информационных ресурсов различных госорганов для обеспечения административных процедур и оказания широкого спектра электронных услуг физическим и юридическим лицам. "Общее количество электронных услуг, оказанных посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы в 2018 году, почти вдвое превышает аналогичный показатель за 2017 год. В месяц оказывается более 500 тыс. электронных услуг. В 2018 году Беларусь поднялась на 38-е место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства и переместилась на 11 строчек вверх по сравнению с результатами 2016 года", - отметили в министерстве.

Важным компонентом электронного правительства является система межведомственного электронного документооборота государственных органов, в которой работают более 12 тыс. белорусских организаций и ведомств, удобно и оперативно обмениваясь электронными документами. Среди них все государственные органы, учреждения образования и здравоохранения, культуры и спорта, реального сектора экономики и социальной сферы. Ежемесячно количество активных пользователей этой системы возрастает более чем на 200 абонентов.

Еще одно обращение касалось перспектив спутникового интернета в Беларуси. "Услуга доступа к сети Интернет посредством спутниковой связи предоставляется в Беларуси с мая 2016 года. Оператором услуг является Завод точной электромеханики. Услуга оказывается с помощью первого белорусского телекоммуникационного спутника "Белинтерсат-1" и доступна как для юридических, так и для физических лиц. За дополнительной информацией физлица и юрлица могут обратиться непосредственно к оператору", - прокомментировали в Минсвязи.

Также во время акции интересовались задачами и функциями головного подразделения РУП "Белтелеком". "Динамичное развитие процессов цифровой экономики в мире, в том числе в Беларуси, требует строительства современной информационно-коммуникационной инфраструктуры и замены морально устаревших оборудования и сетей электросвязи. РУП "Белтелеком", являясь одним из основных исполнителей мероприятий Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы, проводит масштабную модернизацию телекоммуникационных сетей электросвязи и в 2019 году завершает крупнейший инвестиционный проект по внедрению технологии GPON", - рассказали в министерстве.

В настоящее время в состав "Белтелекома" входят шесть областных филиалов, филиалы "Междугородная связь", "Минская городская телефонная сеть", "Подсобное сельское хозяйство" и головное подразделение, которое включает Международный центр коммутации (МЦК), Информационно-расчетный центр (ИРЦ) и Минскую телефонно-телеграфную станцию. На площадях МЦК сосредоточено основное технологическое оборудование, обеспечивающее белорусских потребителей высокотехнологичными услугами электросвязи. ИРЦ начисляет и выставляет счета абонентам за оказанные услуги электросвязи. Минская телефонно-телеграфная станция обеспечивает предоставление каналов связи для нужд органов государственного управления.