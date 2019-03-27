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Горецкая Госавтоинспеция предупреждает бесправников

28.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Некоторые граждане вопреки закону садятся за руль, не имея водительского удостоверения, не задумываясь о последствиях своих действий. Одни лишены водительского удостоверения, другие вовсе его не получали.

За что же можно лишиться прав? Ответ логичен: за грубые нарушения правил дорожного движения, которые могут привести к ДТП с серьезными последствиями. Это, прежде всего, управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, неоднократное нарушение скоростного режима, несоблюдение правил обгона и маневрирования, оставление места ДТП.

 

Бесправные водители грешат и тем, что в ряде случаев позволяют себе сесть за руль в нетрезвом виде. Поездки «бесправников» нередко заканчиваются авариями с гибелью и травмированием людей.

 

Зачастую, садясь в машину, люди заведомо знают, что водитель без прав. И вместо того, чтобы предотвратить такую поездку, подвергают свою жизнь опасности. Здравое осознание этого наступает слишком поздно, когда исправить уже ничего нельзя.

В 2018 году на территории Могилевской области по вине бесправных водителей произошло 46 ДТП, в результате которых 6 человек погибли, 52 получили травмы. В текущем году, увы, также есть примеры бесправного беспредела.

Учитывая актуальность проблем, создаваемых «бесправниками», Госавтоинспекция 29 марта проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Бесправнику» не место за рулем!».

Анатолий Мачков, старший госавтоинспектор ОГАИ Горецкого РОВД


 
 
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  Некоторые граждане вопреки закону садятся за руль, не имея водительского удостоверения, не задумываясь о последствиях своих действий. Одни лишены водительского...
 
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