Кадровые перестановки: Лукашенко назначил новых глав районов Минска

Железная дисциплина и порядок. Этого потребовал Александр Лукашенко , назначая новых глав районов Минска и начальника столичной милиции, передает «МИР 24».

«Людям надо показать, рассказать, что сделать. Взять за руку, отвести на место, построить, поставить задачу, вечером спросить о результатах. Иного не дано. И пенять на то, что у нас люди не те, не приходится. С Луны не привезут людей. Их там нет. Все в нас, в начальниках. Мы безобразно работаем. Я никогда не смирюсь, чтобы в моей стране был бардак, тем более на моих глазах», – указал Лукашенко.

Президент предупредил, что спрос за экономическую ситуацию в Минске будет не только с главы города, но прежде всего с руководителей районов. Все-таки они ближе находятся к проблемам. По словам Лукашенко, столица Беларуси должна стать удобной для проживания людей.