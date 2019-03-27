Горремавтодор: Планируем сделать на площади Победы дорожное покрытие с подогревом

К 9 мая 2020 года на площади Победы планируется сделать дорожное покрытие с подогревом. Об этом во время онлайн-конференции на телеканале «Беларусь-1» рассказал генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский.

По словам гендиректора, сегодня он получил задание в Мингорисполкоме заниматься площадью Победы, чтобы к 9 мая следующего года она была отремонтирована.

«Есть у нас такая задумка, чтобы на всей площади был подогрев. Может быть, подогрев от Вечного огня проектировщики как-то придумают. В этом году будет разрабатываться проект, а в следующем году он будет осуществляться», — сказал главный дорожник столицы.

Также Денис Глинский сообщил, что к 1 мая дорожники должны устранить все ямы в городе. «Мы целый год в круглосуточном режиме поддерживаем нашу улично-дорожную сеть в безопасном для движения состоянии. Стараемся, чтобы на ней не было ям. К 1 мая у нас задача — устранить все ямы в городе. Я думаю, к этой дате мы справимся. Сначала работаем на главных улицах, потом переходим на каркасные, далее — в спальные районы и частный сектор. Никто не будет забыт, мы обязательно ко всем придем», — проинформировал гендиректор Горремавтодора.