Пожар на улице Виленская: горела оконная рама с ветинлятором





Сегодня около 15:00 на пульт дежурного Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании в одной из квартир многоэтажного дома по улице Виленской.

Как сообщили в Слуцком РОЧС, горела оконная рама, в которую был встроен вентилятор. 80-летняя хозяйка квартиры не пострадала.

Причина возгорания устанавливается.