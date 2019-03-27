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Пожар на улице Виленская: горела оконная рама с ветинлятором
28.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Сегодня около 15:00 на пульт дежурного Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании в одной из квартир многоэтажного дома по улице Виленской.
Как сообщили в Слуцком РОЧС, горела оконная рама, в которую был встроен вентилятор. 80-летняя хозяйка квартиры не пострадала.
Причина возгорания устанавливается.
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Сегодня около 15:00 на пульт дежурного Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании в одной из квартир многоэтажного дома по...
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